Pressão na capital e no estado

Os três principais indicadores usados pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 na tomada de decisões sobre o nível de isolamento social exigido na capital mineira permanecem desajustados, aponta boletim epidemiológico divulgado ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Em Minas Gerais, a média móvel de casos foi batida pelo quarto dia consecutivo, e a ocupação de leitos chegou a 72,45%, nível que as autoridades de saúde do estado caracterizam como “estresse assistencial”.





O número médio de transmissão por infectado (Rt) em Belo Horizonte subiu de 1,04 para 1,05, mantendo-se em alerta amarelo (acima de 1%). Já a ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) teve uma pequena queda de 86,5% para 86,2%, mas segue no nível mais crítico, o vermelho, alcançado sempre que o indicador passa dos 70%. Dos leitos disponíveis pelo Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para pacientes da COVID-19, 86,1% estão ocupados. Já nos particulares, a ocupação é de 86,2%. O percentual de leitos de enfermaria para a doença ocupados nos dois sistemas é de 69,1%, no alerta amarelo.





Entre ontem e a segunda, a capital mineira registrou 1.023 novos casos e seis mortes pela COVID-19, ainda segundo o boletim, divulgado à tarde. A cidade acumula 71.246 casos confirmados, 4.977 em acompanhamento, 64.307 recuperados e 1.962 mortes. Além disso, 110 óbitos ainda estão em investigação.





Entre as pessoas que perderam a batalha contra a COVID-19, 1.097 são homens e 865, mulheres. Crianças de 10 a 14 anos representam 0,1% das mortes; 2,2% são de jovens de 20 a 39; 14,8%, adultos de 40 a 59; e 82,9%, idosos com mais de 60 anos. De acordo com o boletim, 97,3% dos mortos em decorrência da doença provocada pelo novo coronavírus tinham a presença de pelo menos um fator de risco ou comorbidade.





Em Minas Gerais, a média móvel de casos confirmados de COVID-19 era de 6.385 ontem – mais um amargo recorde da pandemia, o quarto consecutivo para o indicador. Os dados são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Geris (SES-MG). A evolução da média móvel é preocupante não apenas pelos números absolutos, que seguem acima do patamar de 5 mil casos desde sábado (9/1). Também chama a atenção a diferença entre os recordes registrados nos últimos quatro dias. Entre o primeiro (5.509) e o quarto (6.385), a alta é de 15,9%. Ainda ontem, o total de infectados rompeu a barreira dos 600 mil. São 602.833 doentes em todo o estado. Em 24 horas, foram 7.826 notificações. Os mortos somam 12.750 – 14 novos registros em um dia. Os recuperados totalizam 538.004, enquanto 52.079 paciente permanecem em acompanhamento.





A ocupação de leitos de terapia subiu para 72,45%, quadro que o estado caracteriza como estresse assistencial. No recorte por macrorregiões de Minas, oito, do total de 14, já se encontram nessa mesma situação. Ou seja: têm mais de 70% de suas UTIs em uso. Em algumas microrregiões, como a de Ouro Preto, as vagas na rede pública estão esgotadas. A localidade inclui quatro municípios – Ouro Preto, Mariana, Itabirito e Diogo de Vasconcelos.