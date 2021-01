Aeroporto Internacional começa a vender passagens para destinos nos EUA

No caso de Miami, a primeira operação vinda da cidade americana está programada para 29 de março. Já a partida de Belo Horizonte ocorrerá em 31 de março. Semanalmente, as partidas de Miami ocorrem às segundas e sextas-feiras, enquanto as saídas da capital mineira estão previstas para as quartas-feiras e domingos.



Já o primeiro voo vindo de Nova York está previsto para 30 de março. A operação parte de Belo Horizonte na mesma data. As partidas de Nova York, assim como as saídas de Belo Horizonte, estão previstas para terças-feiras e sábados.



De acordo com Clayton Begido, gestor de Conectividade e Aviação da BH Airport, com os novos destinos, os mineiros terão maior conectividade com os Estados Unidos e também com o mundo. Essa será a primeira vez que a companhia aérea fará voos regulares ao Brasil, bem como a capital mineira é a primeira cidade brasileira contemplada pela empresa.





“Disponibilizar o acesso a esses destinos, partindo do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, é um ganho para todos os mineiros. Estamos sempre em negociação com as companhias aéreas para ampliar a conectividade de Minas Gerais e a parceria com a Eastern é uma ótima notícia para esse início de ano. Nosso intuito trazer mais novidades para os mineiros ao longo de 2021”, afirma Clayton.





Antes da pandemia, eram oferecidos no aeroporto voos para cinco destinos internacionais: Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal. Até o momento, foram retomadas as operações para Portugal, com a TAP, e para a Cidade do Panamá, com a Copa Airlines.