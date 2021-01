Comerciantes protestam contra decreto de Kalil que voltou a fechar BH

Manifestantes se reúnem na porta da Prefeitura de Belo Horizonte para protestar contra o fechamento do comércio na capital (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Manifestantes de diversos setores comerciais se reúnem na manhã desta segunda-feira (11/01) na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, na Região Central da cidade. Eles são contrários à decisão do Executivo de somente permitir o funcionamento de serviços e estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias e sacolões. de diversos setores comerciais se reúnem na manhã desta segunda-feira (11/01) na porta da Prefeitura de Belo Horizonte, na Região Central da cidade. Eles são contrários à decisão do Executivo de somente permitir o funcionamento de serviços e estabelecimentos considerados essenciais, como supermercados, farmácias, postos de gasolina, padarias e sacolões.





Também há um buzinaço por parte de quem passa de carro pelo local, na Avenida Afonso Pena. A BH Trans fechou a avenida, nos dois sentidos (Mangabeiras e Centro), o que está congestionando o trânsito em toda região.

BH Trans fecha Avenida Afonso Pena, sentido Mangabeiras (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Pouco antes dessa manifestação, donos de academias também estiveram na prefeitura para contestar a decisão, justificada pelo aumento de casos do novo coronavírus e situação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em BH. Eles voltaram para este novo protesto e, segundo o instrutor da academia Open Fitness, que fica no bairro Jardim América, Região Oeste de Belo Horizonte, Jamilson Castro, de 33 anos, a saúde no Brasil tem que ser vista além da estética. "No meu modo de pensar a academia hoje em dia é uma forma de cuidar da saúde e vai muito além da estética. Eu trabalho com dança, com senhoras de várias idades e vejo a importância de se exercitar e eliminar qualquer tipo de doença", afirmou.

Enquanto ao fechamento, ele diz discordar da decisão porque estão cumprindo as regras de prevenção. "A questão da paralisação tras uma frustração porque estamos seguindo todas as orientações da OMS. ENtão trabalhar nos deixa mais feliz em poder compartilhar com a saúde, os médicos e enfermeiros. Faz com que as pessoas se preocupem mais com a saúde", disse.

Donos e funcionários de academias também estão presentes no protesto desta segunda-feira (11/01) na porta da Prefeitura de Belo Horizonte (foto: Matheus Muratori/EM/D.A Press)





Na última quarta-feira (06/01), o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), utilizou as redes sociais para justificar o fechamento do comércio não essencial. De acordo com o prefeito, a COVID-19 “chegou no limite” em Belo Horizonte. A ocupação de leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), por exemplo, permanece na casa dos 80%, na zona vermelha de alerta, uma vez que a demanda superou a marca de 70%.





Para efeito de comparação, o percentual de uso na terapia intensiva era de 44% no início de dezembro. Contudo, vale lembrar que a prefeitura alterou o critério de avaliação em 18 de dezembro. Em vez de considerar a oferta em potencial, a prefeitura passou a colocar na conta apenas os leitos que realmente estavam à disposição da população.

"São números impressionantes. Houve uma importação da doença surpreendente, porque temos casos, hoje, em hospitais particulares de BH de uma família inteira e famílias inteiras, que passaram o Natal juntos, (e que hoje estão) infectados e internados”, disse o chefe do Executivo municipal.





Veja como ficará o comércio em BH a partir de segunda:





Padarias e lanchonetes (vedado o consumo no local) (de 5h às 22h)

Comércio varejista de laticínios e frios (de 7h às 21h)

Açougue e Peixaria (de 7h às 21h)

Hortifrutigranjeiros (de 7h às 21h)

Minimercados, mercearias e armazéns (de 7h às 21h)

Supermercados e hipermercados (de 7h às 22h)

Artigos farmacêuticos (sem restrição de horário)

Artigos farmacêuticos, com manipulação de fórmula (sem restrição de horário)

Comércio varejista de artigos de óptica (sem restrição de horário)

Artigos médicos e ortopédicos (sem restrição de horário)

Tintas, solventes e materiais para pintura (de 7h às 21h)

Material elétrico e hidráulico, vidros e ferragem (de 7h às 21h)

Madeireira (de 7h às 21h)

Material de construção em geral (de 7h às 21h)

Combustíveis para veículos automotores (sem restrição de horário)

Peças e acessórios para veículos automotores (de 8h às 17h)

Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo - GLP (sem restrição de horário)

Comércio atacadista da cadeia de atividades do comércio varejista da fase de controle (5h às 17h)

Agências bancárias: instituições de crédito, seguro, capitalização, comércio e administração de valores imobiliários (sem restrição de horário)

Casas lotéricas (sem restrição de horário)

Agência de correio e telégrafo (sem restrição de horário)

Comércio de medicamentos para animais (sem restrição de horário)

Atividades de serviços e serviços de uso coletivo, exceto os especificados no art. 2º do Decreto nº 17.328, de 8 de abril de 2020 (sem restrição de horário)

Atividades industriais (sem restrição de horário)

Banca de jornais e revistas (sem restrição de horário)

Serviços de alimentação, apenas para entrega em domicílio e retirada no local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, nos termos do art. 3º do Decreto nº 17.328, de 2020 (sem restrição de horário)

Restaurantes, lanchonetes, bares e estabelecimentos congêneres no interior de hotéis, pousadas e similares, para atendimento exclusivo aos hóspedes, nos termos do art. 4º do Decreto nº 17.328, de 2020 (sem restrição de horário)

Atividades autorizadas neste anexo em funcionamento no interior de shopping centers, galerias de loja e centros de comércio (Deverão ser observados os horários de cada atividade)





Não podem funcionar em BH

Casas de shows e espetáculos de qualquer natureza

Boates, danceterias, salões de dança

Casas de festas e eventos

Feiras, exposições, congressos e seminários

Shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas

Cinemas e teatros

Clubes de serviço e de lazer

Academias, centros de ginástica e estabelecimentos de condicionamento físico

Clínicas de estética e salões de beleza

Parques de diversão e parques temáticos

Bares, restaurantes e lanchonetes (para consumo interno)





Também ficam suspensas

Autorizações para eventos em propriedades e logradouros públicos

Autorizações de feiras em propriedade

Autorizações para atividades de circos e parques de diversões





Parques e Zoológico abrem; Feira Hippie é suspensa





Nesta sexta-feira, a Prefeitura de Belo Horizonte confirmou que as feiras organizadas pelo Município, como a Feira Hippie da Avenida Afonso Pena, também foram suspensas por meio de uma portaria do DOM.





Festas em espaços comuns de condomínios residenciais ou corporativos continuam proibidas.





Parques públicos e o Zoológico de BH continuam recebendo visitantes com agendamento prévio. As praças permanecerão abertas. O BH Resolve também vai manter os atendimentos presenciais com marcação pela internet e restrições.





Delivery e retirada na porta

A prefeitura também ressalta que todos os estabelecimentos poderão vender por delivery e os que tiverem estacionamento internalizado (sem ser na calçada), podem disponibilizar o serviço de drive-thru para os clientes. Bares, restaurantes e estabelecimentos dessa natureza podem atender por delivery e retirada na porta, sem consumo no local.





“Um total de 156.958 empresas de serviços e de atividades essenciais (84% das empresas ativas instaladas na capital) seguem autorizadas a funcionar. Empresários e empreendedores podem consultar se seu estabelecimento pode abrir na data da consulta e todas as orientações necessárias neste link. A pesquisa pode ser feita pelo código ou descrição da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) ou pelo grupo de atividades”, informou a PBH.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira