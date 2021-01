Último dia antes do lockdown é marcado por aglomerações no Centro de BH

Belo-horizontinos vão às compras nesta manhã (foto: Leandro Couri/EM/DA Press )





Artista popular causa aglomeração nas esquinas da Rua Tupinambas com Afonso Pena (foto: Leandro Couri/EM/DA Press )

BH tem mais 15 mortes por COVID-19

No último dia de comércio não essencial aberto, antes da vigência do novo decreto Municipal, o, que saíram às compras na manhã deste sábado (09/01).O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, justificou nessa quarta-feira (06/01) que a decisão de fechar o comércio, a partir da próxima segunda-feira (11/1), reflete oSão 68.213 casos confirmados em BH: 62.042 recuperados, 4.233 em acompanhamento e 1.938 mortos. O Executivo municipal computou 1.297 diagnósticos entre os dois últimos levantamentos.Mesmo com o alerta,Na rua Curitiba ,esquina com avenida Oiapoque, a aglomeração foi grande no final desta manhã.Carlos Francisco Pinto é segurança e foi as compras hoje antes de tudo fechar. "Eu acho que é besteira esse fechamento. Se a pessoa ficar em casa, ela pode morrer por motivos piores. Ela não terá dinheiro para comprar as coisas necessárias. Muitas pessoas vão ficar desempregadas", disse.Ele acredita que a prefeitura deveria, pelo menos, manter uma parte do comércio aberto além de endurecer na fiscalização. "Fiscalização deveria ficar em cima pra ver se estão cumprindo os protocolos", acrescentou.Joao Paulo de Carvalho Chaves é dono da Loja do João e comerciante há 15 anos, e está preocupado com o fechamento. "Eu ainda não sei como segurar a onda. Não sei como vou fazer, só Deus sabe", disse.Ele acredita que uma semana é o tempo máximo que conseguirá manter a loja em funcionamento com portas fechadas."Quase impossível encontrar soluções. Vamos tentar vender vendas on-line. Mas não fecha a conta. Mais de uma semana (com o comércio fechado), várias empresas vão quebrar", acrescenta.Belo Horizonte registrou mais 15 mortes por COVID-19 nessa sexta-feira (08/01), conforme boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Com isso, a capital chega a 1.938 óbitos pela infecção: 43 computadas nos cinco levantamentos divulgados em 2021. Contudo, nem todas essas mortes aconteceram, necessariamente, neste ano. Isso porque o tempo para confirmar ou não uma morte pela doença varia.A notícia positiva do dia fica por conta da queda na ocupação dos leitos de UTI: de 85,1% para 83,3%. Ainda assim, a situação das vagas para pacientes graves com a COVID-19 permanece crítica, acima dos 70%.Por outro lado, a taxa de uso das enfermarias subiu na cidade: de 62,5% para 65,3%. Portanto, o indicador permanece na zona de alerta, entre 50% e 69%. Já o número médio de transmissão por infectado pelo coronavírus caiu em BH. No boletim dessa quinta (7), o parâmetro marcava 1,05. Agora, 1,03. Porém, continua na mesma fase da escala de risco, a intermediária (entre 1 e 1,2).