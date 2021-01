Homem é encontrado morto em motel na Região Centro-Sul

Homem foi encontrado morto na Avenida Raja Gabaglia, 4040 (foto: Google Street View/ Reprodução)

Um homem foi encontrado morto em umno Bairro Cidade Jardim, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na tarde desta quinta-feira (7/1).De acordo com a Polícia Militar (PM), na solicitação para o atendimento da ocorrência consta que um cliente com lesões no pescoço precisava de socorro na Avenida Raja, 4.040. O endereço aponta para um motel.Ele também estava com uma marca denos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local.A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada.Aguarde mais informações