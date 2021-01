Suspensão de emissão de documentos de veículos é prorrogado pelo Detran-MG

Previsão é que o serviço de emissão de documentos seja retomado na sexta-feira (08/01) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)









Ainda segundo o Detran, a medida vale para a Divisão de Registro de Veículos (DRV), em Belo Horizonte, e para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), no interior.





“Durante o período de suspensão dos serviços, o sistema de informática do Detran-MG passará por adequações para gerenciamento das informações da frota de veículos do estado, impossibilitando, temporariamente, a conclusão dos processos e emissão do novo Certificado de Registro de Veículo Eletrônico (CRV-e)”, disse o órgão, em nota.





Apesar da continuidade da suspensão dos serviços, o Detran destacou que as vistorias continuam ocorrendo normalmente para aqueles proprietários de veículos que realizaram agendamento prévio.

informou, nesta quarta-feira (06/01), que prorrogou a suspensão de emissão de documentos de veículos no estado. Odo Certificado de Registro de Veículo (CRV-e) e da Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo eletrônica (ATPV-e).