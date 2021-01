Mortes por COVID-19 mais que quintuplicam em MG ; contágio supera o dobro

Minas Gerais contabiliza 12.211 mortes provocadas pela COVID-19 desde a chegada da pandemia ao estado em março do ano passado (foto: Adão de Souza/PBH)

Contaminados

As mortes porpelos hospitais à Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG) mais que quintuplicaram no estado.De segunda-feira (04/01) para terça-feira (05/01), o boletim da SES registrava provocadas pela contaminação do novo coronavírus.Hoje, o acompanhamento diário divulgado pela SES contabilizaCom essas novas mortes, Minas Gerais contabiliza 12.211 mortes provocadas pela COVID-19 desde a chegada da pandemia ao estado em março do ano passado



O número de contaminados também cresceu, mais que dobrando o número de casos em um intervalo de 24 horas.



De segunda (04/01) para terça-feira, 4.588 novos casos. De ontem para hoje, foram mais 10.615 pessoas contaminadas, conforme boletim da SES/MG.

Com esses novos números, Minas Gerais tem o registro de 566.207 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus.



Desse total, 509.638 pessoas já se recuperaram e 44.358 seguem em tratamento médicoe/ou hospitalar.



Diante do quadro de agravamento da pandemia, observação do boletim da SES/MG destaca que o aumento do número de óbitos, nas últimas 24 horas, pode não representar um aumento na transmissão, "mas a qualificação do sistema de informação, com encerramento de óbitos ocorridos anteriormente e que estavam em investigação".

Perfil das vítimas



De acordo com boletim da SES, a maioria das vítimas apresentava comorbidade (74%) e tinha mais de 60 anos (9.789). Outras 1.409 tinham entre 50 e 59 anos; 610 entre 40 e 49 anos; 283 entre 30 e 39 anos; 83 entre 20 e 29 anos; 14 entre 10 a 9 anos, nove entre um e dez anos; e 9 tinham até um ano de idade.

Perfil dos contaminados



Em contrapartida ao perfil das vítimas de morte, o número de contaminados se concentra entre as faixas da população mais jovem.



Pessoas entre 30 e 39 anos, lideram os casos de contaminados (23,8%), seguido por contaminados da faixa etária entre 40 e 49 anos (19,5%); 20 a 29 anos (18,1%); mais de 60 anos (16,1%); 50 a 59 anos (14,3%); 10 a 19 (5%); 1 a 9 anos (2,4%) e até um ano (0,5%).