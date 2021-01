Leitos de UTI têm 80,5% de ocupação

''Esses números já podem estar refletindo as festas de fim de ano que acontecem um pouco antes do Natal. Infelizmente, pode piorar a pressão por leitos a partir da segunda semana de janeiro'' - Unaí Tupinambás, infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento À COVID-19 em BH





A ocupação dos leitos de UTI para pacientes com COVID-19 nunca esteve tão alta em Belo Horizonte, pelo menos no recorte a partir de 30 de maio, quando a prefeitura passou a detalhar a situação desse indicador. O boletim epidemiológico e assistencial divulgado ontem informa para uma taxa de uso de 80,5%, dentro da zona mais crítica (vermelha) do parâmetro. Além disso, a cidade chegou à marca de 1.895 mortes pela virose: 18 a mais que no levantamento anterior, divulgado no último dia de 2020. São 64.530 casos confirmados: 59.363 pessoas recuperadas e 3.272 que ainda apresentam sintomas da infecção, além das vidas perdidas.





Outro indicador fundamental para a tomada de decisão da prefeitura, o número médio de transmissão do coronavírus por infectado voltou à zona de alerta: 1,06. Desde o Natal essa estatística não ultrapassava a marca de 1. O ano passado fechou em 0,97, ou seja, houve aumento de 0,9 na mediana em apenas quatro dias. Por outro lado, a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria caiu em BH: de 66,1% para 64,4%. Portanto, o indicador permanece na zona de alerta, entre 50% e 69%. Ainda assim, o crescimento substancial das últimas semanas chama a atenção, já que o número era de 42% no início de dezembro.





O crescimento dos dados pode ser reflexo das festas de fim de ano, como explica o infectologista Unaí Tupinambás, membro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 em Belo Horizonte. “Sim, esses números já podem estar refletindo as festas de fim de ano que acontecem um pouco antes do Natal. Infelizmente, pode piorar a pressão por leitos a partir da segunda semana de janeiro, quando poderemos analisar os efeitos das férias e do réveillon nos dados”, afirma o professor da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).





Na última coletiva de imprensa, realizada na semana passada, o secretário de Saúde de BH, Jackson Machado Pinto, alertou para a possibilidade de pane no sistema público da capital mineira. Segundo ele, Belo Horizonte pode assistir a pessoas “morrendo na rua” caso a doença acelere mais. Isso porque há uma sobrecarga de trabalho entre os profissionais da área, o que motiva desligamentos e pedidos de férias, sobretudo em um período de virada de ano.





"Não tenho dúvidas que foi uma das decisões mais difíceis que tomamos nesses meses de pandemia", declarou o prefeito Alexandre Kalil (PSD) ao decidir por manter o comércio aberto para o réveillon. Durante a entrevista, o chefe do Executivo acenou para um novo fechamento das atividades na cidade caso os números mantivessem a tendência de alta, coisa que se confirmou no primeiro boletim de 2021. "Não teremos o menor receio de fechar a cidade", voltou a dizer.





Perfil das vítimas

No levantamento por regionais, a Noroeste é a região com maior número de mortes: 250, 17 a mais que a Região Nordeste. Na sequência, aparecem Oeste (230), Leste (214), Barreiro (210), Venda Nova (207), Centro-Sul (201), Pampulha (179) e Norte (171). No total, 1.057 homens perderam a vida para a virose em BH. A quantidade de mulheres mortas é de 838. A faixa-etária mais atingida são os idosos: 82,8%. Na sequência, aparecem aqueles entre 40 e 59 anos: 14,9%. Há, ainda, 42 óbitos entre 20 e 39 anos (2,2%) e um de menor de idade (0,1%). Além disso, 97,4% dos mortos apresentavam ao menos uma comorbidade, sendo cardiopatia, diabetes, pneumopatia e obesidade as mais comuns.





A prefeitura ainda informa que há 1.648 casos positivos entre os profissionais de saúde da capital mineira. Outros 324 diagnósticos permanecem em investigação. Os técnicos em enfermagem e os agentes comunitários de saúde são os mais vitimados pela doença. Quanto aos moradores em situação de rua, 642 foram acolhidos no Sesc Venda Nova, no Bairro Novo Letícia, desde o início da pandemia. Desses, apenas 11 permanecem sob custódia do abrigo provisório. Já os idosos institucionalizados, aqueles que vivem em casas mantidas pela prefeitura, 249 foram acolhidas na Unidade de Pronto-Atendimento de Venda Nova. Porém, apenas 29 permanecem no local.





Brasil e Minas





Minas Gerais registrou 1.432 novos casos de COVID-19 nas últimas 24 horas. Em todo o estado, 552.104 estão infectadas pelo vírus. Em um só dia, a doença matou 26 pessoas – 12.063 desde o início da pandemia. Os números são do informe epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) de ontem. Segundo o boletim, os casos recuperados somam 498.063. Outros 41.978 estão em acompanhamento. Os internados totalizam 47.708, enquanto 504.396 pacientes cumprem isolamento domiciliar. A ocupação de leitos de UTI no estado é 69,41%, ou seja, próxima da taxa de 70%, classificada pelo estado como situação de "estresse assistencial".













O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 543 mortes em decorrência da COVID-19, elevando o total de óbitos a 196.561. No mesmo intervalo, foram notificados 20.006 novos casos da doença, elevando o total de infectados no País para 7.753.752 infecções, segundo dados divulgados pelo Ministério da Saúde. O país é o terceiro mais afetado pela COVID-19 quando são levados em conta os números de casos – fica atrás dos Estados Unidos (20.558.489) e da Índia (10.340.469). O Brasil está em segundo lugar em número de mortes. Os EUA são os que mais vítimas têm: 350.664, de acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC).