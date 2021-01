Mudança em centro especializado deixa 1,4 mil sem consulta em Contagem

A prefeitura Marília Campos e o secretário de Saúde, Fabrício Simões, visitaram nesta segunda as ruínas do antigo Iria Diniz (foto: Prefeitura Municipal de Contagem/Divulgação)

Na manhã desta segunda-feira (04/01), a prefeita de Contagem, Marília Campos (PT), visitou as ruínas do antigo prédio do Centro de Consultas Especializadas (CCE) Iria Diniz, que foi demolido pela administração do ex-prefeito Alex de Freitas a apenas um dia do fim do seu mandato, na quarta-feira (30/12). Cerca de 1,4 mil consultas que estavam agendadas entre o último dia 28 e a primeira semana de janeiro foram suspensas.









“Quero tranquilizar a população neste momento em que estamos vivendo um transtorno com a interrupção da prestação de serviços do Iria Diniz. Mas, já estamos tomando todas as providências. Orientei o nosso secretário de Saúde para que a população seja imediatamente atendida”, disse.





Fabrício Simões explica que a transferência do CCE Iria Diniz foi informada à equipe de transição de Marília Campos já nos últimos dias de mandato do ex-prefeito Alex de Freitas. Ao tomar conhecimento, o coordenador da transição de governo de Marília Campos, André Teixeira Moreira, solicitou a suspensão da mudança para a nova estrutura, por meio de ofício encaminhado à comissão de transição de governo do ex-prefeito.





Mesmo assim, segundo Simões, a transferência de parte da unidade foi realizada entre os dias 28 e 30 de dezembro. Equipamentos e mobiliários foram levados para o novo endereço, além de iniciar a demolição da antiga sede do Iria Diniz.





De acordo com ele, a nova estrutura não possui condições adequadas para receber os profissionais de saúde e prestar o atendimento à população. As obras do primeiro andar ainda não foram concluídas. No segundo e terceiro andares falta organizar os equipamentos do antigo Centro de Especialidades. Além disso, o novo prédio não possui alvará de funcionamento e habite-se.





Outro problema apontado pelo secretário é que a gestão anterior formalizou contrato de aluguel com o imóvel em construção desde setembro de 2020, mesmo com as obras em fase inicial. A prefeitura procura um outro local em condições adequadas para abrigar o Centro de Especialidades, uma vez que não foram estipulados prazos para que as obras do novo prédio fiquem prontas. Além disso, a documentação necessária para a liberação do funcionamento do prédio pode demorar até três meses para ficar pronta.





'Cuidados especiais'

A secretaria informou ainda que o atendimento do pré-natal de alto risco foi transferido para a unidade de saúde Água Branca. As consultas especializadas devem continuar suspensas neste primeiro momento até que a unidade seja transferida para um local que ofereça a segurança necessária para os profissionais e usuários.





“Estamos tomando todas as medidas cabíveis para resolver o problema e gerar o menor transtorno para a nossa população. Mas a transferência de uma unidade complexa e estratégica para o SUS Contagem, como CCE Iria Diniz, não pode ser feita desta forma. Todas as ações tinham que ser programadas e planejadas para não gerar prejuízos à assistência prestada à população e, também, porque estamos em uma pandemia que exige cuidados especiais”, informou o secretário.





O CCE Iria Diniz oferece 32 especialidades médicas, atendimento de pré-natal de alto risco, ambulatório de infecções sexualmente transmissíveis, clínica de reabilitação, serviço de oxigenoterapia, laboratório, farmácia, ambulatório de acupuntura, serviço social, ambulatório de curativos especiais, almoxarifado, bloco cirúrgico, Central de Material de Esterilização, além de exames de apoio e diagnósticos de eletrocardiografia, eletroencefalografia, ultrassonografias, radiologia e audiometria.