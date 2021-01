Mulher de 60 anos morre soterrada em casa após chuva em Muriaé

Equipes da prefeitura retiram entulhos e móveis danificados pelas chuvas na Zona Rural de Muriaé (foto: Prefeitura de Muriaé/Divulgação )

Umade 60 anos morreu e outra pessoa ficou ferida depois de um soterramento em uma casa nadesta segunda-feira (04/01), em, na Zona da Mata.De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi chamada para atender a ocorrência por volta das 4h, na Estrada Divisório. Oque encontrava-se atrás da residênciaapós as chuvas deste domingo (03/01) na região.De acordo com balanço da Defesa Civil de Minas Gerais, pelo menos seis pessoas morreram, outras cinco se feriram , 115 ficaram desabrigadas e 580 desalojadas somente neste último período chuvoso, que inclui o último trimestre de 2020 e seem 31 de março deste ano.Dois óbitos ocorridos em cachoeiras no sábado e no domingo ainda não fazem parte da lista da Defesa Civil.A mulher faleceu na madrugada e deve aumentar os números das vítimas da temporada das águas.O marido foipelos bombeiros e levado ao hospital do município. Apenas os dois estavam na residência quando ocorreu oOs Bombeiros seguem no local, juntamente com a Defesa Civil.