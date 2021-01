Estação das chuvas e do medo

(foto: Fotos: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

A chegada de 2021 traz à tona mais uma vez grande preocupação das autoridades com o período de chuvas, que já fez estragos e vítimas em todo o estado somente nesses primeiros dias de janeiro. De acordo com balanço da Defesa Civil de Minas Gerais, pelo menos seis pessoas morreram, outras cinco se feriram, 115 ficaram desabrigadas e 580 desalojadas somente neste último período chuvoso, que inclui o último trimestre de 2020 e se encerra em 31 de março deste ano. Dois óbitos ocorridos em cachoeiras no sábado e ontem ainda não fazem parte da lista da Defesa Civil. Com esses, o total chega a cinco somente entre o dia 1º e ontem e sete no período chuvoso. Entre os mortos está um jovem de 13 anos arrastado pelas águas na capital mineira ontem. Os outros óbitos ocorreram no interior do estado.





Apesar de menos assustadores do que o estrago provocado pelos temporais no ano passado, quando 74 pessoas perderam a vida e mais de 12 mil ficaram desabrigadas até o fechamento da temporada chuvosa, os números exigem atenção redobrada, afinal, janeiro está só começando. Nas chuvas de 2019/2020, 256 municípios de Minas decretaram situação de emergência ou calamidade pública. Só em Belo Horizonte, foram 14 mortes no último período chuvoso, que se tornou um dos mais letais dos últimos anos.





Nesse sentido, a Defesa Civil reforça alerta em 2021 para que os efeitos das chuvas não sejam tão devastadores. Durante o período, a corporação recomenda evitar áreas de inundação e não trafegar em áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores, não se aproximar de cabos elétricos rompidos e não usar equipamentos elétricos em caso de raios. Além disso, banhistas precisam redobrar os cuidados no caso de transbordamentos de rios e cachoeiras.





A última morte registrada pelo Corpo de Bombeiros por causa das chuvas em 2021 foi de um adolescente de 13 anos, arrastado por uma enxurrada na noite de sábado, no Bairro Santa Rosa, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Segundo informações da corporação, ele andava de bicicleta quando foi empurrado para baixo de um carro estacionado na Rua Líbero Badaró, esquina com a Rua Conselheiro Galvão. O garoto sofreu parada cardiorrespiratória e chegou a ser socorrido até o Hospital Risoleta Neves, mas morreu na instituição de saúde.



CACHOEIRA

Capitólio, no Sul do estado, registrou até agora o maior desastre provocado pelas chuvas no novo ano. Pelo menos três pessoas morreram e outras 16 pessoas foram arrastadas durante o fenômeno conhecido como cabeça d'água (aumento rápido no nível de um rio por causa das chuvas), que atingiu o Rio Capivara, localizado no Eco Parque de Capitólio. As vítimas são duas mulheres, ambas moradoras de Oliveira, no Centro-Oeste do estado. Os bombeiros ainda buscavam ontem o corpo de outro jovem, aparentemente de 20 anos, identificado como Jardyan Resende, também de Oliveira, que desapareceu durante a chuva. Sua provável morte ainda não foi confirmada.





Em Muriaé, na Zona da Mata, o ex-jogador de futebol e operário Roberto Carlos Barbosa, o Betinho Muxiba, de 51 anos, morreu ao ser arrastado por enxurrada enquanto conduzia uma motocicleta Honda Bros numa ponte, na comunidade rural de São João da Glória. O corpo foi encontrado no meio de uma várzea inundada. Betinho deixou a esposa, Vera, e o filho Arthur, de 4 anos. Ele atuou por vários times da região, como Operário, Nacional e Paulistano.





No ano passado, os dois primeiros óbitos do atual período chuvoso foram registrados em Carmo do Rio Claro e Pedras de Maria da Cruz. Em 25 de outubro, um jovem de 22 anos foi atingido por um raio quando tentava empurrar um carro que tinha acabado a gasolina na cidade do Sul de Minas. Ele chegou a ser socorrido em um hospital, mas morreu. Já em Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, um adolescente de 17 anos foi arrastado por uma enxurrada e caiu em um bueiro em 19 de novembro.

SERRA DO CIPÓ

Na manhã de ontem, os Bombeiros também encontraram o corpo de um homem de 37 anos, que foi levado pela correnteza durante as chuvas no Rio Cipó, em Santana do Riacho. O óbito não consta nas estatísticas da Defesa Civil. O local é de difícil acesso e conta com muitas cachoeiras, o que impossibilitou que o resgate fosse feito de forma mais rápida. O fato ocorreu na comunidade de Varginha, onde o homem e um amigo estavam próximos do rio. Foi o próprio amigo que fez contato com os militares.

Tempo segue instável no estado

Os primeiros dias úteis de 2021 serão de tempo instável em todo o estado de Minas, com possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Como ocorre nos meses de janeiro, o céu ficará encoberto de nuvens em decorrência da instabilidade atmosférica que atua sobre todo o país.





De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a semana terá chuvas entre 30mm a 60mm por hora e ventos de 60km/h a 100km/h em áreas isoladas do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste, Noroeste, Rio Doce, Central, Zona da Mata, Sul e Grande BH. Já no Norte, Vale do Mucuri e do Jequitinhonha, as chuvas serão entre 20mm e 30mm a cada hora durante a semana, com ventos entre 40km/h e 60km/h. A temperatura em todo o estado ficará entre 13°C e 15°C (mínima) e 36°C e 38°C (máxima).





Em Belo Horizonte, os termômetros marcarão entre 18°C e 28°C, com chance de pancadas isoladas. O volume de chuvas registrado nos três primeiros dias na capital mineira foi de 111,3mm. De acordo com o Inmet, A média climatológica é de 329,1mm em todo o mês de janeiro.





Com a possibilidade de novos temporais, a Defesa Civil de Minas Gerais organizou força-tarefa para atuar em várias frentes no estado. “A Defesa Civil Estadual está em regime de trabalho de 24h acompanhando as situações climáticas e geológicas do estado neste feriadão. As precipitações pluviométricas no estado foram altas, mas dentro das previsões meteorológicas para o período. Matemos o efetivo de prontidão e não houve colapso do sistema. Todas as anomalias climáticas foram respondidas com os meios pessoais e logísticos já previamente escalados”, avisou a corporação.

Céu nublado dita ritmo lento

Ontem, depois das chuvas intensas e das ceias de Natal e ano-novo, o primeiro domingo de 2021 foi "preguiçoso" em Belo Horizonte. Poucas pessoas se animaram a sair de casa para visitar os cartões-postais geralmente mais frequentados como a Lagoa da Pampulha e a Praça da Liberdade (fotos). O céu cinzento em Belo Horizonte colaborou para isso. Mas sempre houve quem saísse de casa mesmo com o céu fechado ou clima chuvoso. Sobretudo quem curte caminhada, corrida e pedalada rumou para espaços como a Praça da Liberdade e a Lagoa da Pampulha para se exercitar e aproveitar o último dia do fim de semana. Melhor para os vendedores de coco e serviços de aluguel de bicicletas, que não perderam completamente o dia. O advogado Reinaldo Assis Braga, de 33 anos, não perde uma manhã de corrida em volta da Praça da Liberdade, mas admite que ontem precisou de força de vontade. "A gente sempre fica tentado a esticar mais na cama quentinha, principalmente por causa do frio. Mas foi só me lembrar das ceias e do exagero que a animação para manter a boa forma voltou e me pôs para correr novamente", brinca.