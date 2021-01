Defesa Civil alerta para temporal em 24 cidades de Minas Gerais

Forte chuva vai atingir municípios mineiros neste domingo (3/1) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



A Defesa Civil de Minas Gerais fez alerta neste domingo (3/1) sobre um temporal que atingirá 24 cidades que estão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e nas regiões Central e Oeste do estado. De acordo com a previsão,as pancadas de chuvas intensas com raios vão ocorrer nas próximas duas horas, com rajadas de vento fortes.

O temporal vai atingir as cidades de Betim, Brumadinho, Cachoeira da Prata, Caetanópolis, Esmeraldas, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Inhaúma, Itatiaiuçu, Juatuba, Maravilhas, Mateus Leme, Onça de Pitangui, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Rio Manso, São José da Varginha e Sete Lagoas.





A Defesa Civil alertou que ao longo da semana o tempo será instável em todo o estado por causa da atuação de áreas atmosféricas em todo o país. Como ocorre nos meses de janeiro, o céu ficará nublado, com possibilidade de chuva no período da tarde e à noite, quando pode haver raios.

Nesse período, a recomendação das autoridades é evitar áreas de inundação e não trafegar em áreas sujeitas a alagamentos, não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores, não se aproximar de cabos elétricos rompidos e não usar equipamentos elétricos em caso de raios. Além disso, banhistas precisam redobrar os cuidados no caso de transbordamentos de rios e cachoeiras.