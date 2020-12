Trezentos dias de coronavírus em Minas

Testes de COVID-19 no laboratório da Funed: casos confirmados chegaram a 536.044 em Minas Gerais (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press %u2013 12/3/20)

Passados exatamente 300 dias, completados hoje, dos exames feitos pelo paciente zero, o primeiro a testar positivo para o novo(Sars-CoV-2) em Minas Gerais, o estado ainda apresenta uma marcha intensa de contaminações. O mês de dezembro já registra a pior média de novos casos por dia, com 3.793 positivos e 54 óbitos a cada 24 horas. O patamar médio de exames positivos por dia deste mês é o mais alto desde 6 de março, quando uma mulher de 42 anos, moradora de Divinópolis, no Centro-Oeste mineiro, retornou da Itália com sintomas e foi examinada em Belo Horizonte. Já a razão mensal de mortes por dia é a terceira mais elevada, atrás de agosto, quando a média era de 83 registros, e de julho, com 58.Situação que leva à necessidade uma vigilância do poder público e da sociedade quanto à pressão exercida sobre os leitos hospitalares. A ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) variou, na última semana, dentro dos 70% e as enfermarias em torno de 60%.No total, até ontem, aem Minas contabilizou 536.044 casos, com 11.784 mortos e 485.887 recuperados. A maior parte das regionais de saúde se encontra na situação mais crítica de restrições segundo o plano Minas Consciente. São oito regiões na onda vermelhs: Sul, Centro-Sul, Sudeste, Leste do Sul, Vale do Aço, Leste, Jequitinhonha e Nordeste. A onda amarela, intermediária, se espalha por cinco regiões: Centro, Oeste, Triângulo do Norte, Noroeste e Norte. Triângulo do Sul é a única na onda de maior flexibilização.Para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) o aumento no número de casos confirmados e óbitos por COVID-19 é “uma reação à diminuição de atenção aos protocolos sanitários”, assim como resultado de eventos como campanhas eleitorais e encontros de fim de ano.O fato de as mortes não se elevarem no mesmo ritmo das, para a SES, pode estar relacionado “à condução clínica e de assistência, que está melhor qualificada para atender os casos de COVID-19”.Ainda que distante de uma redução mais efetiva, Minas se encontra em situação melhor que a maioria dos estados brasileiros, sendo o quarto com menos testes positivos, registrando uma taxa de 2.464 por 100 mil habitantes e a menor taxa de óbitos nacional, de 54 por 100 mil (veja o quadro).

O estado enfrentou a primeira fase mais aguda de contaminação pela COVID-19 em agosto. Nesse pico, os contágios por dia chegaram a 2.802 e os óbitos a 83 a cada 24 horas. No mês seguinte, o número diário de óbitos sofreu grande retração, chegando a 68 (-18%), o que se acentuou em outubro (54) e novembro (35). Nesse último mês, o ritmo das mortes pela doença respiratória em Minas se encontrava pouco acima do que se via em junho, que tinha média diária de 23 óbitos.

Parecia que a doença estava sendo controlada até o mês de dezembro registrar alta de 54% e uma regressão aos níveis de outubro. A razão diária de diagnósticos positivos encolheu mês a mês, até dezembro trazer ponto máximo, 35% superior ao de agosto.



Patamar de contágios preocupa capital

Equipes de saúde em alerta

COMITÊ DE BH

A evolução mensal de novos casos e óbitos na capital mineira segue por um outro lado e apresenta atualmente a quarta maior média diária de casos desde março, com 249 positivos a cada 24 horas e sete óbitos. No caso das mortes pela COVID-19, um patamar de estabilidade que vem desde setembro. Contudo, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ainda considera que os números da doença no município permanecem elevados.“Em Belo Horizonte, ada doença está em 2,97% (razão de infectados que morrem). Ainda não há sinal de redução, a situação atualmente é de estabilidade. O tratamento eficaz da doença ainda está em fase de estudos, assim como a vacina. O vírus se comporta com padrão de possibilidade de agravamento e morte. Portanto, é extremamente importante manter as medidas de prevenção”, informou a Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).O elevado patamar de contágios ainda preocupa. “Isso tem impactado no aumento das taxas de ocupação de leitos da cidade. Também tem sido registrado aumento na procura por atendimento nos serviços e unidades de saúde de Belo Horizonte, como SAMU e Centros Especializados em COVID-19 (Cecovid). Nesse contexto, a prefeitura mantém em funcionamento os serviços implantados durante a pandemia e reforça que é extremamente importante prosseguir com as medidas de prevenção como distanciamento social, uso de máscara, higienização frequente das mãos e não promover nem participar de aglomerações”, frisa a administração da saúde municipal.Ao longo da pandemia em Minas Gerais, a SES-MG destaca que muitas ações foram importantes para que a COVID-19 não saísse do controle no estado. “Desde janeiro, quando ocorreram as primeiras notificações em Wuhan, na China, o governo de Minas vem atuando preventivamente no enfrentamento à pandemia”, afirma. Naquele mês, foi criado o Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes-Minas) para o monitoramento dos casos e para atuação na tomada de decisões.Em fevereiro, o Plano de Contingência já estava pronto. Em seguida, foi implantado um programa de aquisição de equipamentos de proteção individual para profissionais da linha de frente e concebido o plano Minas Consciente para retomada das atividades.O governo de Minas informa ter aumentado os leitos de UTI para 3.995 e adquirido 1.047 respiradores. “Outra estratégia fundamental foi a criação da sala de situação, que reúne médicos, enfermeiros, estatísticos, entre outros profissionais para o monitoramento epidemiológico. Todas as 28 regionais passaram a contar com uma sala de situação para analisar dados específicos. “Já no que se refere à imunização, a SES-MG colocou em prática, no mês de setembro, seu Plano de Contingência para Vacinação Contra a COVID-19. Foram adquiridas 50 milhões de seringas agulhadas e mais de 700 câmaras refrigeradas”.Foram montadas, ainda, unidades de respostas localizadas para atuar de forma bem próxima a cada uma das regionais de Saúde, no planejamento, execução, monitoramento e avaliação das respostas necessárias, o que permite, por exemplo, identificar com maior rapidez as oportunidades de ampliação de leitos.Em Belo Horizonte, a preparação também começou em fevereiro, com a capacitação e qualificação das equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA). No início de março foi instituído o Comitê de Enfrentamento à COVID-19, que definiu as regras de flexibilização e os protocolos de funcionamento das atividades na cidade. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informa ter investido na ampliação e qualificação de leitos da Rede SUS-BH.“Foram abertos leitos de forma gradativa, acompanhando a evolução dos indicadores e sempre com recursos humanos e equipamentos necessários, todos equipados com respiradores, monitoramento e equipe exclusiva para acompanhamento dos pacientes”, informa a SMSA. Foram abertos três centros especializados (Cecovid), que atenderam mais de 33 mil pacientes. A população vulnerável, em situação de rua e idosos em instituições de longa permanência tiveram locais apropriados montados para seu atendimento.Um serviço de consulta on-line para casos suspeitos foi disponibilizado e um laboratório próprio para a realização de exames para detecção de COVID-19 aberto, conforme a PBH. Na capital, já foram realizados quase 600 mil exames em todas as redes, acumulando cerca de 300 mil testes/por milhão de habitantes. Desde o início da pandemia foram contratados cerca de 2 mil profissionais, especificamente para o enfrentamento da doença.