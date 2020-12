Índice de transmissão recua em BH

Movimento no Centro de Belo Horizonte:propagação do vírus recuou





De acordo com o informe, a taxa de transmissão, também conhecida como Rt, está em 0,95, o que significa que cada grupo de 100 pessoas infectadas transmite a doença para outras 95. Na segunda-feira, o índice foi aferido em 0,96. Ou seja, a semana começou com indicador na fase de controle, a verde, que representa estabilidade nos dados, uma vez que o Rt está abaixo de 1.





Também foi registrada queda na taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva, que superou os 80% na segunda-feira. Ontem, o indicador foi aferido em 78,8%. Apesar do declive, o número ainda está dentro do alerta vermelho estipulado pela PBH, quando fica acima de 70%.





Desde o dia 18, a prefeitura da capital mineira passou a contabilizar apenas as vagas reservadas para pacientes com COVID-19. Antes, unidades que haviam sido desmobilizadas com o refluxo de casos para atender pessoas com outras doenças também eram levadas em conta no boletim.





Dos três indicadores-chave considerados pelo Comitê de Enfrentamento à COVID-19 para tomadas de decisão, o único que apresentou aumento ontem foi a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria, que subiu de 61,2% para 63,8%. O índice está no alerta amarelo, que é acionado quando o parâmetro está acima de 50%.





Entre segunda-feira e ontem, a PBH registrou mais 461 casos confirmados de coronavírus e sete mortes. Ao todo, já são 62.286 diagnósticos positivos para COVID-19 e 1.846 vidas perdidas por causa da doença. Ainda são investigadas 103 mortes.