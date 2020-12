Liminar que aumentou passagem em Ribeirão das Neves é derrubada

Preço mais alto dos ônibus em Ribeirão das Neves estava em prática desde o último dia 21 (foto: Moisés Magno/Esp. para o EM) derrubada pela Justiça nesta terça-feira (29/12), a pedido da prefeitura da cidade. Com isso, a decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves garante retorno da tarifa dos coletivos para R$ 4,25. liminar que reajustou o preço da passagem de ônibus em Ribeirão das Neves , na Grande BH, para R$ 4,86, foi(29/12), a pedido da prefeitura da cidade. Com isso, a decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Ribeirão das Neves garante retorno da tarifa dos coletivos para R$ 4,25.









Na decisão desta terça-feira, o desembargador Wagner Wilson Ferreira afirmou que "é notório que a questão demanda estudos e cálculos mais aprofundados para efetiva demonstração da alegada quebra de equilíbrio econômico do contrato".





O prefeito de Ribeirão das Neves, Junynho Martins (DEM), disse, por meio de sua rede social, que acredita que as empresas de ônibus vão recorrer da decisão, mas garantiu que a Procuradoria Geral do Município vai lutar para manter o preço atual. “É, no mínimo, inoportuno, esse aumento, diante da crise e da pandemia que estamos vivendo”, disse.





Com a liminar, basta a publicação da prefeitura no Diário Oficial do Município (DOM) reduzindo o valor da tarifa para que ela entre em vigor.