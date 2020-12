'Mais de 200 mulheres abusadas por ano', acusa ex-funcionária de Saul Klein

Filho do fundador das Casas Bahia é acusado por 14 mulheres de abuso sexual (foto: Reprodução/Wikimedia Comms)

O empresáriofoi acusado depor 14 mulheres, que relatam terem sido abusadas e aliciadas em festas e eventos na própria casa do milionário de 66 anos. Segundo a reportagem do site, uma ex-funcionária de Klein, que trabalhou por 12 anos para o filho do fundador das, conta que, em um ano, uma média de 230 mulheres passaram pela casa do herdeiro, em Alphaville, São Paulo.