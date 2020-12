Baile funk termina com mulher morta e homem ferido na Região Oeste de BH

Rua onde ocorria o baile funk nesta madrugada (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







A polícia ainda está à procura dos responsáveis pelos disparos que mataram uma jovem de 22 anos e feriram um homem de 31 na madrugada desta sexta-feira em um baile funk no Bairro Santa Sofia, na Região Oeste de Belo Horizonte.





A polícia foi acionada por meio de uma denúncia anônima sobre o evento na Rua Alice, pouco antes das 4h. Chegando ao local, os policiais encontraram pelo menos 50 pessoas na rua, mas não havia muita música.









Durante o registro da ocorrência, os militares descobriram que havia uma outra vítima ferida. Tratava-se e um homem que havia sido levado ao Hospital João XXIII e estaria na companhia da mulher no momento dos disparos. Ele teria sido atingido de raspão em uma das pernas.





De acordo com a PM, na versão dele, estava passando pela rua de moto quando ouviu a vítima o chamar pelo nome. Ele disse que não a conhecia, mas contou que ela subiu na garupa da motocicleta e ambos passaram a usar drogas e beber juntos. Em seguida, eles foram para o baile funk da Rua Alice.





Ainda segundo a PM, o homem disse que pouco tempo depois disso, houve um corre-corre no baile e os disparos começaram. Mesmo após ser ferido, ele conseguiu fugir, mas a jovem também foi atingida.





Consta no boletim de ocorrência que, apesar de negar conhecer a mulher assassinada, policiais militares do batalhão que atende a área disseram que os dois costumavam ser vistos juntos no Bairro Havaí. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e a ocorrência foi registrada na Central de Flagrantes 3 (Ceflan 3) da Polícia Civil.