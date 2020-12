Batida deixa uma pessoa morta e três crianças feridas

Corpo de Bombeiros atuou no local (foto: WhatsApp/ Reprodução)

Umaentre ume umana MG 431, Itatiaiuçu, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixou uma pessoa morta na manhã desta terça-feira (22).De acordo com o Corpo de Bombeiros, a batida aconteceu no km 536 por volta das 13h15.Os dois veículos bateram de frente. Mas a dinâmica ainda não foi esclarecida.Segundo a corporação, trêsficaram presas às ferragens e um quarto ocupante do carro morreu ainda no local. Duas das vítimas foram resgatadas já em estado grave. A identidade delas não foi revelada.Uma aeronave da corporação foi até o local para auxiliar no socorro. A concessionária que administra a via auxiliou no resgate.