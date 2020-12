Bolsonaristas fazem protesto antivacina na Praça da Liberdade, em BH

Manifestantes bolsonaristas na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (22/12). A maioria sem máscara de proteção e com a bandeira do Brasil, eles se reuniram para promover a campanha à reeleição do presidente jair Bolsonaro (sem partido) para 2022, manifestar contra o lockdown e a vacina obrigatória. Manifestantes pró-governo Bolsonaro tomaram a, em Belo Horizonte, na manhã desta terça-feira (22/12). A maioria sem máscara de proteção e com a bandeira do Brasil, eles se reuniram para promover a campanha à reeleição do presidente jair Bolsonaro (sem partido) para 2022, manifestar contra o lockdown e a

Além disso, eles pediram a prisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). "Exigimos respeito às leis, exigimos respeito ao devido processo legal, chega de rasgar a Constituição. Queremos que o presidente no Senado paute o impeachment dos ministros do Supremo", disse Caio Beloti, do Movimento Verdade Vida.

Moradores da região manifestaram da janela de casa contra o movimento de bolsonaristas na rua (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Os manifestantes desceram para a porta da Prefeitura de Belo Horizonte. No caminho, várias pessoas apareceram da janela de casa para criticar o movimento, enquanto eles respondiam com gritos de "maconheiros" e "esse bando de maconheiros podem vacinar e virar jacaré".

Por fim, cantaram o hino Nacional e rezaram o 'Pai Nosso' para encerrar o protesto.