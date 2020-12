Pai é suspeito de estuprar filhas de 5, 6 e 7 anos, em Contagem

Crianças foram para a UPA em Contagem (foto: Google Street View/Reprodução)



A polícia está à procura de um homem de 30 anos, suspeito de abusar sexualmente das próprias filhas, de 5, 6 e 7 anos.



A ocorrência foi registrada na tarde dessa segunda-feira (21/12), quando a mãe das crianças foi até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Vargem das Flores, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, com a suspeita de que as filhas estavam sofrendo abusos por parte do pai.









A suspeita é de que os abusos têm acontecido desde 2015. As crianças mais velhas contaram à polícia que o pai passava as mãos nas suas partes íntimas e realizava sessões de tortura, arrancando os cabelos e as agredindo.





De acordo com a PM, as crianças foram encaminhadas para o Hospital de Contagem, porém, a unidade estava lotada e elas foram levadas ao Instituto Médico-Legal (IML). A ocorrência foi encerrada na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.





*Estagiária sob supervisão da editora-assistende Vera Schmitz