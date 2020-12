Justiça impede novos presos na Nelson Hungria por falta de agentes

Nelson Hungria conta com 1.779 vagas; lotação não é informada (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D. A. Press)

Por falta de o pedido da Defensoria Pública de Minas Gerais foi acatado e a Penitenciária, situada na cidade de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, não vai maispresos. A decisão da Justiça foi expedida nessa quinta-feira (17) e já está valendo. A penitenciária Nelson Hungria é a maior unidade do estado de Minas Gerais e uma das maiores do país.Entretanto, afirma que: ", há alguns anos, a referida unidade passou a experimentar uma série de reveses, tais como fugas, mortes, internos comandando crimes no mundo externo, corrupção e início de motins", acrescentou.De acordo com o documento, tal, não por acaso, guarda relação com a falta de investimento que se observou em suase com a falta de adequada reposição dodeao longo do tempo.A unidade que já contou com mais de 800 agentes de segurança prisional, tem nos dias de hoje, de fato e prontos para o trabalho, menos de 500. O documento ainda aponta a Sejusp informou que o efetivo é de. Porém, o número foi questionado pela própria Justiça, que informou ter apurado"A situação a que vem sendo submetidos os servidores da Penitenciária Nelson Hungria nos últimos anos é desalentadora. Efetivo cada vez mais insuficiente, o que gera elevado nível de estresse, favorece a atuação dos corruptos, coloca em potencial risco aqueles que estão na linha de frente ou que na linguagem popular “seguram os portões do inferno”", afirma o documento.Sendo assim, ficou determinado que: a direção da PNH, se abstenham de matricular novos presos na Penitenciária Nelson Hungria a partir desta data, enquanto excedente o número de presos em relação a capacidade projetada de 1640 presos e que se aguarde a realização da visita de inspeção pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a unidade prisional tem 1.779 vagas. Entretanto, "por questões de segurança não informamos a lotação de unidades específicas."ainda informou que cumpre todas as determinações judiciais.