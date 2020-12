Criança de 11 anos chora e denuncia racismo em partida de futebol; veja

O caso ocorreu no Estádio Serra de Caldas, em partida válida pelo Caldas Cup (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Umade 11 anos denunciou ato de racismo durante uma partida de futebol disputada em Caldas Novas, Goiás, na última terça-feira (16). Em vídeo que viralizou nas redes sociais, Luiz Eduardo Bertoldo Santiago, atleta do Uberlândia Academy, do Triângulo Mineiro, afirma que o técnico da equipe adversária se dirigiu a ele com palavras de cunho racista.