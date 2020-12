Temperaturas tendem a cair

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Temperaturas terão uma leve queda em Belo Horizonte e no restante de Minas Gerais a partir de hoje. Na capital, a mínima prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) deve ser de 19°C e a máxima pode chegar aos 30°C. No interior, a máxima tende a continuar na casa dos 38°C, e a mínima chega aos 14°C. Ontem o dia foi de calor na capital mineira, provocado pela ação de uma massa de ar seco continental que dificulta a formação de nuvens em parte do estado. Pela manhã, foi possível perceber um aumento de nuvens em locais como a Praça Rui Barbosa (foto). As temperaturas variaram entre 20°C 32°C ao longo do dia.