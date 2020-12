Mulher é assediada dentro de supermercado em BH

Vítima alegou que os funcionários do supermercado foram negligentes no momento em que pediu socorro (foto: Reprodução/Pixabay) assédio sexual dentro do estabelecimento. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (14). Câmeras de segurança do supermercado flagraram a ação do homem. Uma mulher que fazia compras em um supermercado no Bairro Jaraguá, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte, alegou ter sofridodentro do estabelecimento. O caso aconteceu na tarde dessa segunda-feira (14). Câmeras de segurança do supermercadoa ação do homem.





A vítima, Ana Clara, relatou que o idoso passou a mão nela e a “encaixou” por trás. Ainda segundo a mulher, os seguranças não fizeram nada e duas funcionárias ignoraram o pedido de socorro dela. Segundo a vítima, foi necessário gritar pelo gerente para o caso ser resolvido. A Polícia Militar foi acionada pela própria mulher.





Ana Clara contou o ocorrido nas redes sociais e o vídeo viralizou. Veja:

De acordo com informações, o idoso sofre de problemas mentais e já cometeu o mesmo ato outras vezes na mesma região. Há relatos de que o homem já foi pego se exibindo nu para mulheres nas ruas.





O homem foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia. Por não ter condições de pagar fiança, foi levado para o Ceresp.





Em nota, o Epa Supermercados informou que não compactua com nenhum tipo de assédio ou desrespeito ao direito de cada um, seja nas lojas ou fora delas. Leia na íntegra:





Em função do ocorrido em 14/12/20, em nossa unidade do Bairro Jaraguá, quando a cliente Ana Clara diz ter sido importunada pelo indivíduo apontado por ela, reiteramos nossa atitude diária de não compactuar com nenhum tipo de assédio ou desrespeito ao direito de cada um, seja em nossas lojas ou fora delas.





Esclarecemos que o indivíduo em questão tem problemas mentais reconhecidos pela comunidade e pela própria força policial que o deteve e que, infelizmente, não temos como impedir a entrada de qualquer cliente em nosso estabelecimento.





Nossa equipe de segurança se apresentou na loja no momento do ocorrido, quando foi acessada para tal, e acompanhou o desenrolar dos fatos, oferecendo a devida segurança à cliente mas evitando impor ação coercitiva ao indivíduo, ação esta de exclusiva responsabilidade da Polícia Militar que prontamente nos atendeu no chamado e tomou as providências cabíveis e legais que a situação exigia.





Continuamos nosso trabalho diário, zelando, sempre, pela integridade de nossos clientes e colaboradores e amparados pela força da lei que nos apoia e nos oferece a segurança necessária para continuarmos oferecendo nossos serviços à comunidade.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Eduardo Oliveira