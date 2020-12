Obras interditam BR-040, em Contagem, até o próximo sábado (19/12)

A interdição ocorre no km 530, altura do acesso aos bairros Morada Nova e Água Branca (foto: Reprodução/Google Maps ) BR-040 permanecerá interditada até sábado para obras realizadas pela Prefeitura de Contagem no viaduto Teleférico. Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, a interdição está ocorrendo no km 530, altura do acesso aos bairros Morada Nova e Água Branca. permanecerápararealizadas pela Prefeitura denoTeleférico. Segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho, a interdição está ocorrendo no km 530, altura do acesso aos bairros Morada Nova e Água Branca.





De acordo com a Via 040, no sentido Belo Horizonte a sinalização foi implantada próxima à Ceasa e informa sobre o desvio do tráfego para a Via Expressa. Já no sentido Brasília sao sete interdições de 30 minutos cada, com o tráfego sendo liberado de tempos em tempos.





Uma parceria com o Waze está ajudando os motoristas que trafegam na região, já que foi feito o cadastramento dos desvios e informações sobre a obra no aplicativo. Painéis eletrônicos de mensagens também informam os usuários sobre as intervenções.





Confira datas e horários da interdição:





Interdição sentido Belo Horizonte:

- 16/12 das 22h a 17/12 às 5h





Interdição sentido Brasília:

- 17/12 das 22h a 18/12 às 5h

- 18/12 das 22h a 19/12 às 5h





* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.