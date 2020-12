Vereadores põe fim às carroças em BH

Carroceiros se concentraram em frente a Câmara para acompanhar a votação do projeto (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Vereadores de BH votaram ontem o Projeto de Lei 142/17, que determina a redução gradativa do número de carroças e charretes na capital mineira. De um lado, ativistas à favor dos animais fazem protesto. Do outro, carroceiros pediam a permanência da tração animal que, por muitas vezes, é a única forma de sustento da categoria.





Foi aprovado um substitutivo ao projeto – em que o Poder Executivo fica desobrigado a subsidiar a aquisição dos novos veículos de tração motorizada por parte dos carroceiros. Esse substitutivo é do próprio vereador autor do PL, ex-vereador e atual deputado estadual, Osvaldo Lopes (PHS). Agora, projeto segue para redação final e então para sanção ou veto do prefeito Alexandre Kalil (PSD).





Osvaldo Lopes é defensor da causa animal e a matéria foi aprovada em 1º turno em 3 de julho de 2017. A ideia é estimular a troca dos veículos de tração animal por veículos de tração motorizada, como motocicletas, que seriam acopladas a caçambas. Já os carroceiros defendem que a proibição da atividade beneficia apenas empresários, rebatem que muitos profissionais não têm carteira de motorista e apontam que os animais são bem tratados. A categoria fazia pressão para que o prefeito Alexandre Kalil (PHS) apoiasse a regulamentação da profissão. Segundo a categoria, os carroceiros ajudam no combate à dengue, com a retirada de entulhos, e contribuem para diminuir a poluição do ar, já que não usam combustíveis fósseis.





Em abril de 2019, vereadores retiram temporariamente de pauta o Projeto de Lei. Carroceiros lotaram o plenário para protestar contra a proposta. Na ocasião, a Associação dos Carroceiros disse que são cerca de 8 mil profissionais na região metropolitana. Isso impacta mais de 20 mil pessoas. O projeto ainda prevê que os trabalhadores usem veículo de tração motorizada subsidiado pela Prefeitura, que deverá realizar ações de capacitação dos condutores, inclusive para outras funções. Todos os condutores devem ser identificados e cadastrados e os animais serão cadastrados, microchipados e passarão por uma análise de saúde.





Debate





A votação foi marcada por um debate fervoroso entre os parlamentares. "Sou à favor do projeto, mas não podemos fechar os olhos para os trabalhadores que ganham a vida que passam de pai para filho que passam as carroças para continuar o trabalho de carroceiros. BH hoje não aceita, não cabe mais esse tipo de prática. (...) Não tem mais harmonia entre carroceiros e automóveis”, disse Jair di Gregório (PSD). Ele ainda completou que a extinção é gradativa e que o importante é que não passe mais para as próximas gerações.





De outro lado, o vereador Gilson Reis (PCdoB) foi categórico ao tentar barrar o projeto. Ele pontou que os parlamentares não conhecem a realidade dos carroceiros e a importância dos animais para o exercício da função, que lhes permite sustento básico.