Homem encontrado morto com quatro facadas, na Pampulha

Crime ocorreu no Bairro Universitário (foto: Google Street View/Reprodução)

Policiais da Delegacia de Homicídios (Crimes Contra a Vida) investigam a morte misteriosa de um homem, de aproximadamente 40 anos, sem identificação, encontrado morto, no início da madrugada deste domingo, com quatro facadas, na Rua do Contorno, sem número, Bairro Universitário, na Região da Pampulha, em BH.









Segundo relatório da perícia, que esteve no local, a vítima levou duas facadas na cabeça e duas no abdômen. A polícia trabalha com a hipótese de vingança, devido à violência dos golpes.