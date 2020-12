BH pronta para aplicar vacina

Segundo o secretário Jackson Machado, insumos já foram adquiridos (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 25/11/20 )

O secretário de Saúde de Belo Horizonte, Jackson Machado, afirmou que a capital tem pronta toda a logística para promover a vacinação da população contra a COVID-19. “Se a vacina chegar hoje, amanhã já conseguimos vacinar”, afirmou o secretário ao Estado de Minas em entrevista por telefone na manhã de ontem.





Jackson Machado disse que ainda não é possível definir data para o início da vacinação, mas ele espera que o imunizante possa ser adquirido em janeiro pelo Ministério da Saúde. As negociações anunciadas pela prefeitura de BH com o Instituto Butantan e Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz) têm como objetivo garantir planos B e C para a capital mineira, caso o Ministério da Saúde não disponibilize vacina.





A logística para a vacinação ficou pronta na capital, com a aquisição de 2,5 milhões de seringas e 4 milhões de agulhas e, até março, serão comprados outros 2 milhões de seringas. O secretário municipal de Saúde também afirmou que BH tem capacidade de armanezamento de vacinas que precisam ser guardadas em baixas temperaturas, como a da Pfizer, já adotada pelo Reino Unido, onde a vacinação teve início.





Jackson Machado informou que a prefeitura conta com 12 ultrafreezeres com temperatura de 120 graus negativos. A vacina da Pfizer precisa ser armazenada a temperaturas de -70 e -80 graus. Cerca de 20 mil servidores da área da saúde participarão da vacinação nos 152 centros de saúde da capital. Os profissionais de saúde serão oprimeiro grupo a receber o imunizante, seguido pelos idosos, pessoas com doenças que tragam complicações para a COVID-19 e indígenas.





Leitos em alerta

Um novo alerta foi ligado quanto ao número de leitos hospitalares ocupados em BH durante a pandemia da COVID-19. Isso porque a demanda por vagas de enfermaria ultrapassou a barreira dos 50% e está no nível amarelo de atenção, assim como as unidades de terapia intensiva (UTIs). Assim, os três índices – leitos de enfermaria, UTI e taxa de transmissão – considerados para tomada de decisão quanto ao futuro do comércio na capital mineira estão nesse nível.





De acordo com o boletim epidemiológico divulgado ontem pela PBH, a ocupação de leitos de enfermaria passou de 49,6%, na quinta-feira para 52,4%. Por outro lado, a demanda por vagas de terapia intensiva apresentou uma leve queda, de 56,9% para 56,7%.





Epicentro da doença em Minas, BH registrou 55.228 casos de contaminação pelo coronavírus e 1.720 óbitos, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Em todo o estado, 6.173 diagnósticos e 66 mortes por COVID-19 foram notificados em 24 horas ontem. De acordo com o boletim epidemiológico, são 10.565 mortes ao todo, e 459.537 casos no total.