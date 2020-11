Polícia Civil combate pornografia infantil internacional e cumpre mandado em Lavras

Operação da Polícia Civil prende suspeito em Lavras (foto: PCSP/divulgação)

Umde 23 anos foiem, no Sul de Minas, durante operação, que combate anesta quarta-feira (25).Ele é suspeito de integrar uma organizaçãovoltada ao armazenamento e comercialização de material do ramo, além dode. Além de Minas Gerais, o trabalho se estende para os Estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Ao todo, três pessoas foram presas.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações começaram em 2018, em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. “Operação de inteligência prendeu em São Paulo um indivíduo que pretendia levar a sobrinha para ae vendê-la comrussos, alegando que ela teria desaparecido no parque”, afirma Polícia Civil.

Durante a investigação, os policiais fizeram ronda em mais de 20 comunidades virtuais. “Foram encontrados mais de 10.000 contas de email, cinco nuvens exclusivas com imagens abusos infantis, abrigadas em países do leste europeu. Foram encontrados predadores que produzem, compram e vendem material de abuso infantil, sequestro e tráfico de crianças para abusos”, explica.

Em 2019, a Polícia Civil identificou o 'nick name' de um provável chefe da Organização criminosa. “Dizia que estavam protegidos pelo anonimato e que as leis brasileiras são ridículas. Afirmava que no Brasil não tinha prisão para segurá-los. Somente a Colônia número 6 Russa, conhecida como Black Dolphin, poderia detê-los. Essa prisão localiza-se junto à fronteira do Cazaquistão, abriga somente presos condenados à prisãoperpétua e é conhecida pelo rigor no tratamento dos detentos”, diz.

Este ano, os policiais descobriram que, esse possível chefe identificado, tinha residência no Brasil. Em agosto, a Polícia Civil instaurou um inquérito policial pela Delegacia Seccional de Polícia de São José do Rio Preto. O trabalho permitiu a quebra de sigilo telemático dos envolvidos e expedidos os mandados de busca e apreensão. “Foi perfilado como machista, autoritário e possessivo”, ressalta.

Em Lavras, a Polícia Civil cumpriu um mandado na cada de um jovem de 23 anos, suspeito de integrar uma organização criminosa voltada ao armazenamento e comercialização de material de pornografia infantil, além do aliciamento sexual de crianças.