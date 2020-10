Câmaras de segurança flagram homem sendo baleado em Varginha

Imagens mostram tiro a queima roupa contra a vítima (foto: Redes Sociais)

Um homem foidurante umacom a ex-mulher em, no Sul de Minas. O crime aconteceu na frente das filhas de 7 e 9 anos da vítima, na noite de sábado (3). Ahmad Hassan Ramadan levou um tiro a queima roupa. O suspeito é o atual companheiro da ex-mulher do

Câmaras de segurança flagram homem sendo baleado em Varginhahttps://t.co/KIpEJtKTp3 pic.twitter.com/md4w25lBQn — Estado de Minas (@em_com) October 5, 2020

A confusão foi flagrada por câmeras de segurança de um restaurante no Centro da cidade. As imagens foram divulgadas nesta segunda-feira (5). O vídeo mostra o momento exato do tiro. A vítima disse que a briga começou nas redes sociais por causa das filhas dele com a ex-mulher.

“Por lei, eu pego as minhas filhas as sextas-feiras e devolvo elas no domingo. Mas nesse fim de semana, a minha ex-mulher só me entregou as meninas no sábado após o almoço. Quando foi a noite, uma delas disse que queria ir embora para brincar com a filha do atual companheiro da mãe. Foi quando começou a discussão”, afirma.

De acordo com Ahmand, o atual namorado da ex-mulher fez uma série de ofensas quando ele entregou as crianças para a mãe.

“Eu disse que ele estragou meu casamento, mas ele não podia atrapalhar a relação com as minhas filhas não dá. Eu abracei as meninas e entreguei para mãe. Quando eu fechei o carro e entrei no restaurante, eles vieram atrás de mim”, completa.

Ahmand, que é libanês, explica que a situação ficou tensa e o suspeito sacou a arma. “Ele atirou em mim na frente das minhas filhas. Eu não tenho nada a esconder, tudo foi registrado”, diz.

De acordo com a polícia, durante patrulhamento, os militares perceberam uma movimentação estranha. Ahmand foi socorrido e levado para o Hospital Bom Pastor. O comerciante teve alta nesse domingo. “Foi Deus! Por sorte eu não morri. A bala ainda está alojada no meu braço. Mas estou medicado e bem”, conta.

Suspeito abandonou o carro com a namorada e as crianças (foto: Redes Sociais)

Ainda segundo a polícia, o motorista, conhecido como Robertinho, fugiu no carro com a mulher, as filhas dele e outra criança. O suspeito teria dirigido na, chegou a bater em outros veículos e abandonou a caminhonete com a mulher e as crianças no bairro Três Bicas.

“Eu não consigo falar com as meninas. A mãe bloqueou o meu contato com elas. Eu não sei onde estão as meninas”, ressalta.

O Estado de Minas tentou falar com a ex-mulher do comerciante. Por telefone, ela não quis dar detalhes sobre o caso, mas disse que as ofensas partiram de Ahmand.

Ainda segundo a polícia, o caso é investigado e José Roberto ainda não foi encontrado.