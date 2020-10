Jovem de 24 anos morre após ser atingida por caminhonete que avançou sinal em Contagem

Um acidente envolvendo uma caminhonete e duas motocicletas deixou uma pessoa morta e outras três feridas na noite desse domingo (4) em Contagem, na Grande BH. A condutora da picape, alegando problemas mecânicos com o freio, avançou o sinal e chegou a arrastar uma das motos por cerca de 100 metros.

A batida aconteceu em um cruzamento da Avenida João César de Oliveira, na altura do Bairro Novo Eldorado. De acordo com o boletim de ocorrência, a condutora de uma Ford Ranger, uma mulher de 55 anos, seguia pela via quando não conseguiu freiar o veículo. Ela colidiu em uma moto, que estava parada aguardando o semáforo, e a arrastou por cerca de 100m. Eles chegaram a entrar na contramão e colidir com uma outra moto, que vinha no sentido contrário.