Minas é o estado que mais recebeu pacientes de outros locais durante a pandemia

Praça Sete, em BH: a consciência da população para evitar avanço da contaminação e mortes, segundo especialistas, liberou rede de saúde, usada por pessoas de fora do estado



Minas Gerais é o estado que trata mais pacientes contaminados pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2) vindos de outras unidades da federação, o que pode ser resultado de uma oferta de leitos hospitalares excedente, fruto do comprometimento da população com o isolamento. É o que indicam dados coletados pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), compilados pelo Estado de Minas e avaliados por profissionais sanitários (veja tabelas nesta página) a partir dos fluxos de casos e óbitos encaminhados pelas secretarias estaduais de Saúde até 14 de setembro. Minas se destaca com o maior percentual de pessoas de fora do estado ou de origem indefinida mortas por COVID-19 em seus hospitais, com 3,4% do total. O percentural re- presenta mais de três vezes a taxa no segundo colocado, o Mato Grosso (1,1%), e a do terceiro no ranking, o Paraná (1,03%).





O total de 216 pacientes que perderam a vida por COVID-19 após chegar ao estado é também o maior número do Brasil, à frente de Pernambuco (65) e do Paraná (40). No último dia 27, os mortos pela doença que não eram do estado chegavam a 229 vítimas. Se esse somatório representasse os óbitos em um único município, estaria abaixo apenas dos registros em Belo Horizonte (1.199), Uberlândia (538), Contagem (361) e Governador Valadares (245), mas acima das notificações em grandes centros como Betim (199) e Juiz de Fora (202), considerando-se a mesma data.





Com relação aos diagnósticos positivos, Minas Gerais tem um total de 2,6% de detecção em “forasteiros”, perdendo apenas para Santa Catarina, onde o volume percentual corresponde a 3,2%, e à frente de Roraima, estado que recebe refugiados venezuelanos, mas onde apenas 1,9% dos pacientes de COVID-19 são de fora. Para dar uma ideia do que isso representa, cerca de 500 pessoas passam todos os dias pela fronteira do Brasil com a Venezuela, em Roraima, ainda que poucas delas sejam submetidas a testagem para detecção do vírus.





Em Minas, o universo de pacientes de fora do estado representa 6.776 pessoas com teste positivo para o novo coronavírus, média de 37 casos por dia desde 16 de março, quando o primeiro teste positivo foi registrado em território mineiro. Em termos absolutos, é o maior volume de pacientes “importados”, à frente de Santa Catarina, com 6.520, e do Ceará, com 2.064.





Ainda em 27 de setembro, o volume de diagnósticos positivos vindos de fora subiu para 6.995. Se representasse um município, estaria atrás de Belo Horizonte (41.091), Uberlândia (26.586), Contagem (8.717), Ipatinga (8.496), Montes Claros (8.496) e Governador Valadares (7.146), mas novamente à frente de grandes cidades como Juiz de Fora (5.803) e Betim (5.759).











“A Prefeitura de Belo Horizonte agiu rápido e tomou medidas imediatas de isolamento, o que ocorreu no estado também. A questão central é o isolamento e o uso de máscaras pela população. Daí, logo no início da epidemia começamos a ver pacientes vindos de locais com realidades piores, como Manaus e Belém”, afirma.



Comparados aos registros de uma cidade, óbitos de 'forasteiros' em Minas perderiam para Uberlândia



Colapso hospitalar foi evitado

Longe de um colapso ou situação de lotação extrema nos hospitais, como ocorreu nos momentos de pico no Amazonas, Pará e no Rio de Janeiro, por exemplo, Minas Gerais ainda apresenta cerca de 60% dos leitos ocupados, sendo 20% de pacientes testados ou com suspeita de ter a COVID-19. O pior índice de ocupação se deu em junho, quando 88% das vagas de terapia intensiva tinham pacientes e 75% da capacidade das enfermarias estava ocupada.





A migração de pacientes de fora do estado foi prevista pelo prefeito de Belo Horizonte em maio, quando Alexandre Kalil demonstrou preocupação com a tendência, ainda que, na época, fossem apenas cinco paraenses, dois paulistas, um fluminense e um capixaba internados na cidade. “Todo sacrifício e o dinheiro que foi posto aqui (em BH) são para a nossa população, que está se sacrificando. É claro que ninguém vai negar socorro para ninguém. Agora, houve um sacrifício muito maior do povo belo-horizontino, que é um povo mais disciplinado mesmo, é mais responsável mesmo. Isto aqui não é hospital. Isso aqui é uma cidade onde todo mundo respeitou (o isolamento) e por isso estamos minimamente garantidos até agora. Amanhã, eu não sei”, disse, na época, preocupado com uma possível sobrecarga de doentes “importados”.





Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informa ainda não ter acesso aos dados e comparativos, não podendo se manifestar sobre os questionamentos apontados pelo Estado de Minas. “Reforçamos que as informações sobre a COVID-19 em Minas Gerais são apresentadas no boletim epidemiológico da doença, atualizado diariamente e publicado no site da SES”, informou, em nota.





Balanço Minas Gerais registrou ontem 7.569 mortes provocadas pela COVID-19. Foram 67 óbitos confirmadas em 24 horas, ao mesmo tempo em que o número de casos aumentou em 3.445. O universo de diagnósticos positivos alcança 305.527 no estado. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde, 270.475 pessoas se recuperaram da doença e outras 27.483 ainda apresentam sintomas da enfermidade. (MP)

Uma das explicações para o ingresso de tantos doentes em Minas Gerais, segundo o infectologista Geraldo Cunha Cury, epidemiologista e professor da Faculdade de Medicina da UFMG, que coordena a vacinação em BH, é que o isolamento poupou vagas do sistema de saúde, tornando essa oferta atraente para pacientes de estados onde as condições eram piores, como São Paulo e Rio de Janeiro – redes nas quais poucos pacientes de fora têm oportunidade de se tratar, devido à alta demanda interna.