No mesmo dia, Edisa, de 25 anos, passou por remoção de gordura e pele do abdômen, inserção nos glúteos e lipo na papada (foto: REPRODUÇÃO/FACEBOOK)

Larissa Ricci, Maria Irenilda Pereira e Aissa Mac*

Tão grave quanto os riscos que procedimentos desta natureza impõem é a condição como algo normal com que eles vêm sendo tratados nos últimos anos. “É preciso dizer os efeitos que as cirurgias podem ter, falar para a paciente que ela pode morrer em procedimentos simples. Isso acontece de forma bem comum e nem sempre é culpa do profissional. É o risco de quem encara a cirurgia”, alerta o advogado Renato Assis, especialista em direito da saúde.

Acostumado a atender casos que vão parar na Justiça, ele conta que os erros em procedimentos, dos mais simples aos mais complexos, são muito comuns, embora pouco divulgados. E acredita que a publicidade irresponsável em redes sociais, que vende só alegria, sem alertar sobre possíveis complicações, tem contribuído para o crescimento desenfreado desse mercado da beleza. “Hoje, existem muitos casos de influenciadores digitais indicando médicos. Isso é um risco grande para quem está sendo influenciado e que vai contratar um médico que nem sequer conhece. Não sabe os riscos, ele nem sequer sabe da cirurgia. Isso é muito ruim para todos. Isso afasta do que seria um marketing médico ideal e aproxima todos de um risco”, alerta o advogado.

A irmã de Edisa acredita que a jovem não foi informada sobre os reais riscos do pacote com três cirurgias que comprou por cerca de R$ 11 mil. “Os procedimentos foram feitos no mesmo dia da primeira e única consulta. Ele só passou o valor da cirurgia e não falou nada sobre os riscos. Qual foi o momento em que ele viu os exames dela?”, questiona Samea. A irmã sustenta que se o processo tivesse sido conduzido de forma correta pelo médico, a irmã não teria morrido. “O risco cirúrgico dela apresentou uma pequena mancha no coração. Ela estaria apta para poder operar, mas somente em hospital, e não em clínica como foi realizado”, alega Samea.

SEM IMAGENS Segundo orientação do Conselho Federal de Medicina, o exercício da profissão exige conhecimento técnico e científico, domínio de protocolos, cultivo de uma boa relação médico-paciente e respeito aos limites da propaganda e da publicidade médica. Este último ponto, porém, tem sido ignorado por muitos médicos, que insistem em divulgar os famosos “antes e depois”, o que é proibido. “A cada antes e depois de um médico, existe uma infração ética. E isso já mostra um pouco do profissional. Esses médicos têm conhecimento de que é infração médica, mas eles continuam fazendo porque sabem que isso vai trazer pacientes”, analisa o advogado Renato Assis.

“Depois que a minha irmã operou, ele postou o resultado do procedimento nas redes sociais. Ele acabou a cirurgia, fez fotos de todos os ângulos. Ele só deletou depois que a morte foi confirmada”, relatou a irmã. Conforme previsto na Resolução CFM 1.974/11, não é permitido expor a imagem do paciente como forma de divulgar técnica, método ou resultado de tratamento, mesmo com a autorização expressa dele. A norma permite, quando for imprescindível, o uso de imagens do paciente em trabalhos e eventos científicos, com a prévia autorização expressa dele ou de seu representante legal.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Eduardo Murta

Três perguntas para...

Marcela Caetano Cammarota

Diretora do Departamento de Comunicação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica

O número de cirurgias plásticas e procedimentos estéticos tem crescido durante a pandemia?

O número de cirurgias plásticas caiu durante a pandemia em função do isolamento e das restrições de uso de centro cirúrgico. Em contrapartida, após a liberação dos consultórios médicos e clínicas para retornar ao funcionamento, houve um aumento pela busca de procedimentos estéticos não cirúrgicos.

Como as redes sociais têm contribuído para isso?

Não temos dúvida de que as redes sociais e a exposição da imagem são fatores que contribuíram para esse aumento. A comunicação através da imagem e o ‘boom’ das postagens nas redes sociais fazem com que as pessoas queiram estar bem e com boa apa- rência. Após a liberação dos hospitais para a retomada das cirurgias estéticas, uma demanda que estava reprimida veio à tona, e o que temos verificado é um crescimento acentuado de cirurgias estéticas nesses últimos dois meses.

Os preços para as cirurgias estão mais acessíveis?

Estão mais acessíveis. Há uma questão mercadológica relacionada ao número de cirurgiões plásticos, que aumentou desproporcionalmente ao crescimento da população nas últimas décadas, e também devido à maior acessibilidade às facilidades de crédito, como empréstimos e uso de parcelamento no cartão de crédito e de cartas de crédito.

Polícia Civil recolheu documentos, fez inspeção no local das intervenções e requisitou exumação do corpo da cabeleireira (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press %u2013 15/9/2020)

Psicanalista vê ação da 'indústria da beleza'

A psicanalista e influenciadora Manuela Xavier explica que o fenômeno da busca desenfreada por procedimentos estéticos tem cunho de origem social, mas, sobretudo, econômica. A psicanalista defende que a ideia de beleza foi um conceito transformado com finalidades comerciais para ser algo que possa ser produzido. “É imposto um problema para se vender a solução. Como o mercado de beleza serve para vender beleza, então, a beleza não existe. Não se entende que o bonito é o natural. Ele é bonito desde que seja um natural forjado”, alerta a doutora e mestra em psicologia clínica pela PUC Rio.

Do padrão artificial ‘Kim Kardashian’ de curvas ao natural fabricado dos lábios rosados, a utopia do corpo perfeito continua tão inalcançável como sempre. Só que, agora, o caminho para atingir o inatingível são os blocos cirúrgicos e clínicas estéticas. “Essa é a ideia de um corpo cada vez mais manipulado. Esse não é um corpo real. E para que você tenha aquele corpo, você tem de apagar as suas características. As Kardashians trouxeram um ideal de harmonizado em que os seios, as nádegas, as sobrancelhas, os contornos tenham a mesma proporção. Nenhuma mulher vai ter, a não ser que ela compre”, pontua a psicanalista.

Manuela destaca o fato de que a existência das mulheres vai muito além de sua aparência física e essa distorção da real função de seus corpos contribui para uma eterna insatisfação e para que esse mercado continue em constante crescimento. “O seu corpo não foi feito para embelezar. O seu corpo foi feito para viver, para trabalhar, pra transar, para se realizar. Existe algo na socialização que faz com que a gente se sinta desconfortável com o nosso corpo. Mas quando a gente entende que essa insatisfação foi implantada em nome da necessidade da aceitação, a gente consegue entender que não se trata do corpo.”

Segundo no ranking

O Brasil é o segundo país que mais faz cirurgias estéticas (superado pelos Estados Unidos), de acordo com a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS). A lipoaspiração, procedimento feito pela jovem que morreu ao ser atendida em uma clínica de estética na Savassi, é a segunda cirurgia plástica mais realizada no país, atrás somente do implante de silicone nas mamas.