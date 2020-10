COVID-19 concentra recursos da pesquisa, e outras áreas importantes perdem

Laboratórios com distanciamento: em celeiros de estudos como o ICB/UFMG, presença de pesquisadores foi reduzida ao mínimo indispensável (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.a press)





A ciência nunca esteve tão em evidência – não apenas como fonte mais confiável de informação sobre o novo coronavírus quanto nas expectativas em torno da vacina que pode derrotar a pandemia. Mas a importância de pesquisas que vão muito além desse assunto e abordam uma gama enorme de produção, inclusive relativas a outras doenças – algumas até bem pouco tempo no centro das atenções, como a dengue e a zika – acabaram ficando à sombra da COVID-19 e amargam um segundo ano de crise.





O trabalho nessa área é silencioso, mas ganhou holofotes no ano passado, quando o corte de bolsas e de financiamento ame- açou o futuro da ciência no Brasil, que já vinha titubeando diante da escassez de dinheiro e de materiais. Quando o pior parecia controlado, as pesquisas se viram novamente obrigadas a recuar. Estão novamente à míngua, como consequência indireta da pandemia.





A exigência de distanciamento social e a alocação de recursos para a busca do que há de mais urgente no mundo todo – o tratamento e a vacina contra o coronavírus – obrigaram laboratórios ligados a outros temas a fechar as portas durante a pandemia ou a reduzir drasticamente o ritmo de trabalho.





Foi o que ocorreu na Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Minas Gerais, referência na pesquisa científica a partir de venenos de serpentes, aranhas, escorpiões e abelhas. As pesquisas em outras linhas continuam, mas com escala mínima nos laboratórios. Em um dos principais centros de pesquisa da América Latina, o Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a realidade é ainda mais dura: 70% da estrutura parada, de acordo com professores.





A situação é complexa, nas palavras do professor Luiz Rosa, do Departamento de Microbiologia do ICB. Dividido em vários ramos da ciência, biologia e saúde, o instituto concentra cerca de 25% de toda a pesquisa da UFMG e tem 29% das patentes da universidade. É impossível parar completamente grande parte desses estudos, sob pena de perder resultados, amostras, análises e investimento de tempo e dinheiro.





O ICB é frequentado por cerca de 2 mil pessoas diariamente, e ficou fechado por cerca de 15 dias, mas o que é prioridade máxima não parou em momento algum, caso do biotério (que abriga camundongos) e do Laboratório de Microbiologia Polar e Conexões Tropicais, do professor Rosa, coordenador de um dos projetos brasileiros na Antártida. A ordem é priorizar o que tem urgência e postergar ao máximo o restante.





“Tenho amostras raríssimas que vieram do meio do continente (Antártida) e exigem que continuemos trabalhando, pois são micro-organismos que só crescem em baixas temperaturas. Se algum equipamento falhar ou ocorrer qualquer outro problema, perdemos um trabalho de anos”, avisa.





No Departamento de Microbiologia, que engloba também a virologia, testes e diagnósticos, também há pesquisas relacionadas a Brumadinho e às consequências do rompimento da barragem B1, que tiveram o ritmo diminuído em virtude da necessidade de manter o distanciamento social, inclusive dentro dos laboratórios. “Antes da pandemia, eu trabalhava todo dia, em tempo integral. Agora, para cumprir as normas e evitar aglomeração de pessoas, só na parte da manhã”, relata.





Poucos alunos têm acesso ao Laboratório de Microbiologia Polar e Conexões Tropicais, que trabalha com material da Antártida à Amazônia, e a seleção obedeceu a critérios rigorosos. Determinou-se que ficaria em casa quem vive com pessoas integrantes do grupo de risco, quem precisasse pegar ônibus para chegar ao câmpus ou se deslocar em horário de pico. Dos 20 estudantes de graduação a pós-doutorado que trabalham com o professor Rosa, apenas dois estão no local.





“O ICB é cheio, tem vida. Hoje, em torno de 30% do instituto está aqui. É triste isso, mas entendemos a situação. Temos de nos proteger”, diz Luiz Rosa. Diante de tantos aspectos delicados, o ICB está planejando retomada mais organizada. É esperada para os próximos dias reunião para avaliar a possibilidade de aumentar a frequência às dependências da unidade. Poderão ser adotadas escalas de trabalho para manter o distanciamento. “Retomar aos poucos, mas sempre acompanhando a evolução da doença”, ressalta o professor.





TRATADO A UFMG tem outros projetos na Antártida, além da microbiologia, como os de medicina polar e arqueologia. Suspender os trabalhos, que começaram em 2006, não afetaria apenas os pesquisadores. O Brasil faz parte de um tratado internacional, composto por 29 países, com poder de votar e vetar as decisões sobre a Antártida. “É o único fórum do mundo em que o Brasil tem decisão. Uma cláusula do tratado é que o integrante deve fazer pesquisa sobre o continente. Ou seja, se pararmos a produção científica, há prejuízo em vários aspectos para o país, inclusive no que concerne ao direito de o Brasil votar o futuro de 10% do planeta, que não pertence a ninguém”, esclarece Rosa.