Em meio a batalha judicial, Colégio Militar retoma aulas durante COVID

Alunos chegam ao Colégio Militar, na capital mineira, depois de seis meses sem aulas (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS)







Os alunos da unidade de Belo Horizonte do Colégio Militar, instituição administrada pelo Exército Brasileiro, voltaram ontem às salas de aula, em meio a uma batalha jurídica pela reabertura. Por meio de nota, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e a instituição de ensino informaram que o revezamento dos alunos será mantido, e que as aulas serão retomadas “de forma gradual e segura (...), seguindo planejamento minucioso e atendendo aos protocolos sanitários previstos no contexto da pandemia da COVID-19”.





A instituição abriu as portas para estudantes do 8º e 9º anos. Isabella Nascimento, de 15 anos, voltou apreensiva. "Não acho que é o momento para voltar devido à situação da pandemia no país. Mas acho que o colégio está tomando todos os cuidados", disse a aluna do 9º ano. Caio Arthur Lima Domingues, de 14, do 9º ano do ensino fundamental, estava ansioso para o primeiro dia. "Já passou da hora, tem que voltar! Não dá mais pra ficar em casa. Mas foi avisado muito de última hora", disse. Ele conta que se sente seguro: "Confio no colégio", completou. Ele ainda afirmou que sente falta dos colegas, que não encontra desde março, e está animado.





As famílias dos alunos receberam comunicado com orientações sobre as medidas de proteção que os alunos devem adotar para evitar a infecção pelo coronavírus, como usar máscara (e levar uma de reserva), manter distância de 1,5 metro entre os colegas. A instituição também informou que haverá aferição de temperatura na entrada e na saída das aulas e disponibilização de álcool em gel. Contato físico e empréstimos de materiais escolares, garrafas d'água e maquiagem também estão proibidos aos estudantes.





Ainda segundo a instituição, a página para as aulas pela internet vai continuar disponível para os estudantes que, “por motivos justificados, não puderem comparecer ao colégio”. O comunicado também informa aos pais ou responsáveis que ainda será divulgada a programação do retorno dos anos escolares para a semana que vem, entre os dias 13 e 16 de outubro. Mãe de um aluno do 8º ano, Cristiane Rodrigues comemorou a decisão que determina a volta. "A expectativa é que agora as aulas presenciais voltem de vez. A volta é importante, já passou da hora", comentou.





Já Maria Eduarda Benevenuto, de 16, está no 9º ano. "Eu estou com saudades dos meus amigos, mas acho que não tem necessidade de voltar. Já estamos no fim do ano e estávamos tendo aula on-line, que estava funcionando muito bem", disse. A volta precisará ser sem abraços: "Infelizmente, mas animada para vê-los", acrescentou. Ela acredita que o colégio está bem equipado. "A cantina está fechada, cada um com sua garrafa de água para não usar o bebedouro, e as salas adaptadas", disse Maria Eduarda.





Na última terça-feira, a 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região acatou recurso da União (que representa o Colégio Militar, visto que a instituição de ensino é administrada pelo Exército e, portanto, vinculada ao governo federal). A decisão suspendeu os efeitos de uma liminar requerida pelo Ministério Público Federal (MPF), que barrava o retorno das atividades presenciais.