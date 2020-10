Operação 'Joio do trigo' prende traficantes em São Tiago

O cão Balto ajudou a polícia a encontrar droga na mata (foto: PCMG/Divulgação)

“Joio do Trigo”. Esse é o nome da operação desencadeada nesta sexta-feira (2), pela Polícia Civil de, do Campo das Vertentes, com o objetivo cumprir mandados de busca e apreensão referentes ao tráfico de drogas no município. Dois suspeitos foram presos eme 16 mandados foram cumpridos.Informações davam conta de quede outras cidades estariam se instalando nem São Tiago, dividindo casas com vendedores locais de droga. Segundo os policiais, a população local estava alarmada e se sentindo insegura.Na operação, além das duas prisões foram 25 porções embaladas e três tabletes de, três pedras de, 12 celulares, várias embalagens plásticas, um cartão de memória, três cheques totalizando o valor de R$ 338,50, a quantia de R$ 10.497,00 em dinheiro.Para realizar as buscas, os policiais contaram com a participação do cão, do Canil da Polícia Civil, para vistoriar uma área de mata nos fundos da residência.marcou um entulho de folhas, dando sinal característico de localização de droga. Foram encontradas latinhas com porções de maconha e crack.A operação teve a participação de 54 policiais civis, 13 viaturas e apoio do canil da Polícia Civil de Minas Gerais. Segundo a delegada Alessandra Aparecida Azalim, “foi importante restabelecer a paz. A tranquilidade e a segurança do município são o nosso grande objetivo”.Osforam encaminhados para a Delegacia Regional de São João del-Rei e, de lá, para o Sistema Prisional, onde permanecerão à disposição da Justiça.