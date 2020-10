PBH tem 15 dias para se explicar sobre suspensão de alvarás das escolas

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) instaurou inquérito civil público para apurar as circunstâncias em que foram suspensos os alvarás de funcionamento das escolas em Belo Horizonte, o que pode ter custo alto ao prefeito da capital, Alexandre Kalil. O inquérito poderá resultar em acusação de improbidade administrativa, complicando a queda de braço com as instituições de ensino, que começou na semana passada, após a direção do Colégio Militar de BH ter ignorado ordem judicial impedindo a sua reabertura. Nova decisão autorizou o funcionamento da escola do Exército Brasileiro.





A Justiça estadual, por sua vez, liberou para reabertura creches e unidades de pré-escola na cidade. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) recorreu ontem da decisão. Há pelo menos dois mandados de segurança em vigência que favorecem 31 escolinhas de educação infantil e permitem a retomada de suas atividades presenciais. A primeira liminar atendeu 11 unidades e foi acatada na terça-feira. A outra foi requerida por mais 20 pré-escolas e atendida na quarta-feira. Ambas as ações tramitam na 2ª Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da comarca da capital.





O inquérito civil público aberto pelo Ministério Público do estado tem por objetivo apurar “suposta violação do princípio do devido processo legal pelo Decreto 17.435/20, que suspendeu os alvarás de funcionamento das escolas públicas e privadas de Belo Horizonte”. O inquérito foi instaurado depois de reunião anteontem do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG) e representantes de escolas com a 17ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público.





“A presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais noticiou que, supostamente, o prefeito de Belo Horizonte, de modo arbitrário e sem observar o princípio do devido processo legal, suspendeu os alvarás”, afirma o texto da ação. No caso das instituições de ensino particulares, o Sinep-MG alega que “o ato do prefeito causa diversos prejuízos às entidades educacionais, uma vez que as escolas, com o alvará suspenso, perdem parte da sua capacidade civil, pois ficam impedidas de obter linhas de crédito, de efetuar matrícula e rematrícula, renovar ou firmar acordo de locação, entre outras atividades”. Argumentam ainda que escolas privadas não descumpriram a proibição em vigência de abrir as portas durante a pandemia.





A Promotoria deu prazo de 15 dias para a PBH se manifestar perante o inquérito e informar também a relação de escolas que se encontram ou foram encontradas, notificadas ou autuadas por exercer atividades de docência em desobediência à proibição ordenada pela prefeitura. A Câmara Municipal, que tem o poder de revogar o decreto do Executivo, também foi intimada a se manifestar dentro de duas semanas e oficiada “a tomar as medidas cabíveis”.





Fontes ouvidas pelo Estado de Minas afirmam que o prefeito só tem uma saída nesse imbróglio: revogar o decreto. Caso isso ocorra, o inquérito pode ser arquivado. Do contrário, se comprovado que a suspensão dos alvarás é uma penalidade que foi aplicada sem justa causa, uma vez que não houve infração por parte de cada uma das escolas privadas do município, caberá ação de improbidade administrativa. Isso porque o MP entenderia, nesse caso, que a penalidade foi aplicada “sem observância do princípio do devido processo legal”, conforme explicou uma fonte.





Sanções

Caso fique comprovada a irregularidade e o prefeito seja condenado por improbidade administrativa, é cabível multa, perda de função pública, suspensão de direitos públicos e proibição de contratar com o poder público. A Promotoria pode celebrar, administrativamente, ou seja, sem ação judicial, acordo de não persecução penal, mediante pagamento de multa e outras sanções. Ou, por via judicial, pode ajuizar a ação de improbidade e requerer a aplicação judicial das sanções. Procurada, a PBH se limitou a dizer, por meio de nota, que “o município foi oficiado pelo Ministério Público e vai prestar as informações solicitadas dentro do prazo estipulado”.





*Estagiário sob supervisão da subeditora Marta Vieira