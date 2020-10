Capa do EM com homenagem a Quino repercute nas redes sociais

(foto: Capa do Estado de Minas de 01/10/2020)

“... E Mafalda ainda perdeu o seu papá”. A frase que abre a capa do Estado de Minas desta quinta-feira emocionou os fãs do quadrinho. A publicação foi uma homenagem ao cartunista argentino Joaquín Salvador Lavado Tejón, o Quino, morreu nessa quarta-feira (30), aos 88 anos.

A homenagem viralizou nas redes sociais com vários compartilhamentos e comentários de elogio ao Estado de Minas e agradecimentos ao Quino pelo seu trabalho.

O Estado de Minas sempre tem as melhores capas de jornais do Brasil, só bomba mermao https://t.co/fyxmndnfOZ %u2014 LUAN ROBÔ DA POLIANA %uD83C%uDD99 80180 (@WeAreLUAN) October 1, 2020



Internautas compartilharam a publicação no Twitter e Instagram. No Twitter, a publicação da capa ultrapassou a marca de 200 curtidas, com mais de 50 retuítes. Já no Instagram, foram 2.312 curtidas e 50 comentários, até o fechamento dessa matéria.

Para completar a homenagem a Quino, o Estado de Minas postou no Instagram somente um desenho da Mafalda chorando com uma flor na mão. Na legenda, a “Mafalda está órfã”, em caixa alta, sensibilizou os seguidores. A publicação conta com mais de 4.000 curtidas.

Ainda no Instagram, o EM postou o desenho do colunista Nando Motta, em que a Monica, de Maurício de Sousa, aparece abraçando a Mafalda com a frase “Vai passar”, escrita em um balão. A publicação tem mais de 6.000 curtidas e 60 comentários.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.