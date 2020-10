Polícia prende sequestrador e impede 'golpe do sapatinho' em Minas

Polícia Civil mineira trabalhou em conjunto com a do Espírito Santo (foto: PCMG/Divulgação)

Em trabalho conjunto, ascivis de Minas Gerais e Espírito Santo prenderam um homem, de 34 anos, e conseguiram impedir umconhecido como "golpe do sapatinho" – em que umdeé raptado e só é liberado depois do pagamento de boa soma em dinheiro.O próximo golpe estava planejado para uma cidade doe, graças ao trabalho do Serviço de Inteligência da Polícia Civil mineira, conseguiu-se chegar ao cabeça do grupo. Assim, foi evitado não só o próximo golpe como também um segundo, que estava sendo planejado.As investigações tiveram inicio em 7 de junho, quando os criminosos sequestraram o gerente de banco da cidade capixaba de Ibiraçu, segundo o delegado Ramon Sandoli, da Delegacia Especializada Antissequestro, do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).A Polícia Civil do Espírito Santos descobriu a existência de envolvidos de. A partir daí, teve início a parceria entre as duas polícias.As primeiras apurações possibilitaram a identificação do homem, que teria participado do golpe em Ibiraçu. O suspeito foi localizado e preso em. No momento da prisão, estava com dois comparsas.“Conseguimos informações de que eles iriam, na tarde de quarta-feira (30), fazer mais umde gerente de banco em uma cidade do Vale do Aço. Conseguimos abordá-lo no carro com mais dois envolvidos, que estavam indo para a cidade para dar início a esse sequestro. Eles não reagiram devido à ação eficaz e técnica das Polícias Civis em conjunto”, explicou o delegado Sandoli.Os primeiros levantamentos sobre a vida pregressa do suspeito mostraram dois mandados deem aberto, sendo um em Minas, porcontra o patrimônio com violência à pessoa e por recaptura, e um no Espírito Santo, pelo 'golpe do sapatinho' em Ibiraçu.