Motociclista é atropelado e baleado na MG-010, em Venda Nova

Homem ferido foi levado ao Hospital Risoleta Neves (foto: Rodrigo Clemente/EM/D.A Press)





Um homem de 31 anos foi atropelado e baleado no início da noite dessa quarta-feira na MG-010, altura do Bairro Minas Caixa, na Região de Venda Nova, em Belo Horizonte. Segundo a polícia, ele contou que já teve envolvimento com o tráfico de drogas, mas estava longe do crime há mais de um ano. Os autores dos disparos ainda não foram localizados.









Mesmo ferido, o rapaz conseguiu contar que passava pela MG-010 quando foi atingido por um Voyage antigo e os ocupantes começaram a atirar contra ele. A vítima contou que viu pelo menos três pessoas no carro, mas que não reconheceu a fisionomia deles. O motorista de aplicativo disse que estava na Rua Coronel Manoel Assunção, paralela à rodovia, quando foi surpreendido pelo motociclista pedindo ajuda.





Os policiais levaram a vítima ao Hospital Risoleta Neves, onde a equipe médica constatou que havia três perfurações no corpo dele, sendo uma no abdômen, outra na perna esquerda e a última no braço direito.





Ainda de acordo com a Polícia Militar, o homem baleado disse que tinha envolvimento com o tráfico de drogas em um bairro da Região Norte de BH que tinha guerra com os criminosos de outra comunidade, mas que ele deixou o crime há um ano e meio e, desde então, trabalha com refrigeração. Ele ainda acrescentou que não sabe dizer a possível autoria e motivação do crime porque não tem nenhum desafeto recente.





Uma câmera do sistema Olho Vivo da Avenida Cristiano Machado registrou quando um Voyage passou pelo local. Conforme a PM, o carro suspeito foi encontrado abandonado no Bairro Xodó Marize. Ele estava com placas clonadas e tem queixa de furto.





Após a perícia, a motocicleta da vítima foi entregue a um familiar. A documentação do veículo está regular. Viaturas continuaram nas buscas pelos suspeitos. A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil.