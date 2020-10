Hotéis querem adiar pagamento de IPTU

(foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 24/3/20)

Um dos setores que mais sentiram os efeitos da crise econômica provocados pelo novo coronavírus, os hotéis e pousadas tentam sobreviver em meio às perdas de arrecadação em 2020. Em Belo Horizonte, além do corte nas receitas, uma dificuldade expressada pelos empresários do setor foi o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). A seção mineira da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-MG) apresentou pedido à Câmara Municipal de BH de adiamento da quitação do IPTU 2020 e lançamento dos valores para 2021, sem juros e multa. O requerimento estende o benefício a todos os hotéis adimplentes até o fim de 2019. No entanto, depois de passar pelo Legislativo, a solicitação foi negada pela Prefeitura de BH. De acordo com dados da ABIH-MG, o setor acumula queda de 80% no faturamento neste ano, e houve suspensão das atividades em 40% dos empreendimentos da capital mineira, com cerca de 7,5 mil funcionários demitidos. Em todo o estado, a estimativa é de que 20 mil postos de trabalho foram eliminados.A eentidade reclama da falta de diálogo com as autoridades municipais. A PBH nega. (Roger Dias)