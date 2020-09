Colégios antigos fecham as portas

Aos 116 anos, Izabela Hendrix manterá só universidade; escola infantil Jardim Azul encerra atividades (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press)

Instituição de ensino criada há mais de um século com objetivo nobre: afirmar o direito de mulheres brasileiras à plena capacitação para intervir na vida social. A escola chegou como uma ponte ligando os Estados Unidos a Minas Gerais e, ao longo de décadas, firmou terreno e cresceu. Depois de 116 anos, o Instituto Metodista Izabela Hendrix fecha as portas do colégio em Belo Horizonte, mantendo o centro universitário.





O fechamento foi anunciado ontem, por meio de comunicado do Instituto Metodista Izabela Hendrix, entidade mantenedora do colégio e do centro universitário, a pais e alunos. A escola manterá apenas seu centro universitário, com seus 24 cursos presenciais e 10 de ensino a distância. O centro universitário tem três unidades – em Belo Horizonte, em Nova Lima e Sabará (na região metropolitana) – e faz parte de uma rede com “mais de 700 universidades e colégios em todos os continentes”. Segundo o comunicado, haverá ampliação de oferta de cursos, “adequando-se às necessidades do mercado”. Em 2021, estarão disponíveis mais duas graduações em farmácia e engenharia biomédica.





No comunicado, a instituição informou que nos últimos anos houve desafios financeiros intensos, comprometendo a sustentabilidade do colégio. “Mudança em gestão, enxugamento de quadro administrativo, medidas não operacionais, aperfeiçoamento de uma proposta pedagógica cada vez mais enriquecedora e atrativa, bem como redução nas mensalidades, não foram suficientes para a solução da crise financeira engendrada há quase duas décadas, passando a comprometer processos e outras unidades”, diz o texto.





Histórico

Fundado em 1904, oferecendo educação exclusiva para mulheres, o Colégio Metodista Izabela Hendrix funcionou no mesmo endereço durante toda sua trajetória. Na década de 1960, passou a aceitar alunos, mesclando as turmas, e, em 1972, ampliou sua oferta de ensino para a graduação, com a criação de uma faculdade isolada. Em 2002, foi credenciada como centro universitário.





Outro que também encerra as atividades e não abrirá matrículas em 2021 é seu vizinho da mesma Rua da Bahia, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul da capital. O Jardim Azul, a unidade infantil do Colégio Imaculada Conceição, também anunciou o fechamento definitivo.





A presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais (Sinep-MG), Zuleica Reis, enfatiza que essas escolas são como patrimônio histórico de Belo Horizonte. “Fico muito preocupada com isso. São colégios grandes, que fazem parte da tradição da capital e que para 2021 não mais terão atendimento aos alunos”, afirma. (Com Junia Oliveira/Especial para o EM)