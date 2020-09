COVID-19: Contagem libera feiras livres, casas de festa e self service

Tradicional feira que acontece aos domingos no bairro Amazonas poderá retornar (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

As feiras livres já podem voltar em Contagem, cidade localizada na Grande BH. Decreto emitido pela prefeitura no último fim de semana permite o retorno dessa atividade a partir desta segunda-feira (28), mas com diversas restrições.





A cidade não aderiu ao plano Minas Consciente, de reabertura gradual da economia. No entanto, segue protocolos parecidos com os contidos no projeto estadual. Para a retomada das feiras, os comerciantes deverão manter distância de dois metros entre as barracas, trocar as máscaras a cada quatro horas ou sempre que estiver úmida, as máquinas de pagamento deverão ser higienizadas ao final de cada transação e estar cobertas com filme plástico.









A nova normativa também autoriza a reabertura de casas de festas. Os proprietários, no entanto, deverão respeitar a lotação do espaço, condicionado a uma ocupação de quatro metros quadrados por pessoa.









As apresentações de música ao vivo estão permitidas, desde que o músico esteja separado da plateia por uma proteção de acrílico. As mesas deverão estar a uma distância de dois metros e cada ocupante nesta mesa não poderá ficar a menos de um metro da outra pessoa.





Self service liberado

Restaurantes que vendem comida em self service poderão também voltam a operar. Além dos protocolos descritos nas atividades acima, será obrigatório o uso de máscara durante o processo em que as pessoas estiverem se servindo. O decreto impede o uso de galheteiros, saleiros, açucareiros e quaisquer dispensadores de molhos, sendo necessária sua troca por sachês.





Os guardanapos, copos, talheres e pratos deverão ser descartáveis e o consumo de alimentos e bebidas fora das mesas está proibido. Já a apresentação musical é permitida, desde que o artista esteja atrás de uma proteção de acrílico.



COVID-19 em Contagem

De acordo com o boletim epidemiológico municipal, emitido nesta segunda-feira (28), Contagem possui 9.075 casos confirmados de COVID-19 e 356 óbitos. Outras três mortes estão em investigação. A cidade já teve quase 62,4 mil casos suspeitos notificados.





Além disso, os banheiros deverão ser higienizados a cada 30 minutos, a temperatura dos participantes deverá ser medida na entrada e aqueles que apresentarem temperatura acima dos 37,5ºC serão impedidos de entrar, assim como seus acompanhantes. Gestantes, pessoas acima de 60 anos e portadores de doenças crônicas também terão o acesso negado a esses locais.