Presa quadrilha de paulistas que aplicava o golpe do cartão de banco em BH

O golpe consistia em uma pessoa fazer uma ligação para uma vítima, dizendo que era do banco, citando o nome, e que o cartão estava com problemas. O integrante da quadrilha informano telefonema que um motoqueiro iria à casa da vítima para recolher o cartão. Em seguida, informavam um número de telefone para que a pessoa confirmasse no Call Center da rede bancária o problema com o cartão.