Polícia apreende 3,4 toneladas de maconha em Campo Florido, no Sul de Minas

De acordo com a PC de Uberaba, em ação simultânea, a Polícia Militar (PM) prendeu quatro homens com cerca de 400 kg de maconha, nessa mesma região onde foram encontradas as três toneladas. Os policiais suspeitam que as duas apreensões das drogas têm relação, ou seja, são de propriedade do mesmo dono. Os quatro detidos tentariam fugir pela BR-262 com destino ao estado de São Paulo em três veículos, sendo que a maconha estava em um dos carros.





Toda a droga apreendida foi levada para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil, em Uberaba. Os detidos foram ouvidos pelo delegado de plantão que tomaria as devidas providências. Já os veículos apreendidos foram encaminhados para pátio conveniado ao Detran.





Uma operação do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc), de Belo Horizonte, em parceria com a Polícia Civil (PC) de Uberaba, resultou na apreensão de cerca dedeem propriedade ao lado da BR-262, zona rural deMineiro, na manhã desta quinta-feira (24). Ninguém foi localizado na propriedade.