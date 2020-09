Obras de arte são espalhadas por fachadas e viaduto em Belo Horizonte

Minhoca? Dragões? Não, são cobras infláveis que enfeitam o viaduto Santa Tereza, um dos símbolos de BH, e despertam a curiosidade da população (foto: EDÉSIO FERREIRA/EM/D.A. PRESS )



“O Cura democratiza a arte. De onde eu venho, tudo sempre foi negado. Na primeira vez em que fui a um museu, já era bem mais velha. Isso aconteceu por achar que eu não tinha esse direito. A importância de ter as empenas pintadas (obras de arte afixadas nas paredes dos prédios) está exatamente nas cri- anças e adolescentes, que já vão crescer acostumados com arte. Elas estão no alto, é só um olhar para cima, um simbolismo muito grande”, afirma a artista Lídia Viber, em entrevista ao Estado de Minas.

Painéis colorem a fachada do antigo prédio da Escola de Engenharia da UFMG, na Avenida do Contorno, no Centro da capital mineira (foto: LEANDROU COURI/EM/D.A. PRESS)

A pintora, nascida na periferia do Alto Vera Cruz e Taquaril, em Belo Horizonte, faz parte do 5º Circuito Urbano de Arte (Cura), que ganhará mais quatro empenas na região da Rua Sapucaí, no Bairro Floresta.

O projeto transmitirá o processo de produção das artes via Instagram devido à pandemia do novo coronavírus, além de contar com várias oficinas, debates e ações virtuais. Serão entregues também duas grandes instalações de arte pública no Centro da cidade. “Esse projeto que estou pintando agora ainda é um segredo. Mas, a princípio, trago a questão de dizer que estamos muito imediatistas e tentando ver as coisas muito rápido. Essa pintura é para ser olhada devagar. Ela é para ser apreciada aos poucos, pelos detalhes.”

Lídia Viber é uma das artistas referência em representatividade feminina no grafite e muralismo contemporâneo e, por isso, foi escolhida para pintar o Edifício Cartacho, na Rua dos Caetés (foto: ALEXANDRE GUZANSHE/EM/D.A. PRESS)

Contando com os trabalhos que serão feitos, o Cura expõe 18 obras de arte em fachadas, sendo 14 no Hipercentro da capital mineira e quatro na região da Lagoinha, formando, assim, a maior coleção de arte mural em grande escala já feita por um único festival brasileiro. O projeto presenteia BH com o primeiro e, até então, único mirante de arte urbana do mundo.

Lídia é uma das artistas referência em representatividade feminina no grafite e muralismo contemporâneo e por isso foi escolhida para pintar o Edifício Cartacho, na Rua dos Caetés, 530. De acordo com ela, fazer parte de um projeto como o Cura, que ilustra a capital mineira, é um reconhecimento da cidade onde ela criou raízes. “A arte é um respiro. Quando você observa uma arte, ela toca de alguma forma. Acredito que todos os sentimentos que estamos colocando neste projeto irão tocar de uma forma muito limpa, elevando e dando mais esperança.”

BANDEIRAS NA JANELA





Chamando a atenção dos olhares curiosos que passam em frente ao antigo prédio da Escola de Engenharia da UFMG, a nova instalação do Cura, chamada Bandeiras na Janela, colore um trecho de Belo Horizonte. Feito pelos artistas Celia Xakriaba, #CóleraAlegria, Denilson Baniwa, Randolpho Lamonier e Ventura Profana, os painéis reproduzem as obras dos artistas em grande escala.

De acordo com o projeto, a instalação, localizada na Avenida do Contorno, 842, será um momento para amplificar as vozes e desejos da classe artística e dos movimentos sociais num ano em que “a janela, virtual ou real, se tornou um dos poucos espaços onde pessoas do mundo todo conseguem se expressar e manifestar”.

O prédio Álvaro da Silveira foi construído na década de 1960 e abrigou a Escola de Engenharia da UFMG até 2010. Posteriormente, foi cedido ao Tribunal Regional do Trabalho e, atualmente, encontra-se em obras. As obras que carregam em suas propostas a potência do manifesto vão decorar a Contorno por cerca de dois meses.





VIADUTO SANTA TEREZA





Além das bandeiras e pinturas das quatro empenas, o Cura conta com uma intervenção inédita no viaduto Santa Tereza. Pela primeira vez em sua história, os arcos do viaduto foram transformados por uma grande instalação criada pelo artista contemporâneo de Roraima Jaider Esbell. A obra inflável, de cerca de 40 metros, surpreende pelo inusitado.

Com o nome de Entidades, a estrutura traz para a capital mineira um registro da floresta amazônica, suas lendas e cultura. Se pela manhã as cores e a grandiosidade da instalação chamaram a atenção dos internautas, conseguiu brilhar e surpreendeu ainda mais após ser iluminada por luzes de néon durante a noite.

Jaider é “artivista” indígena da etnia makuxi (RR), com prêmios na literatura, nas artes visuais e no cinema. Desde 2010, encontra também na escrita caminhos para suas manifestações artísticas. Trabalhos individuais e coletivos, tanto no Brasil quanto no exterior, marcam a trajetória do artista, que vive em Boa Vista, capital onde criou e mantém a primeira galeria de arte exclusivamente para obras de arte indígena contemporânea.





ONDE FICAM





Empenas Ed. Cartacho – Rua dos Caetés, 530; Lídia Viber (Belo Horizonte) Ed. Itamaraty – Rua dos Tupis, 38; Robinho Santana (Diadema-SP) Ed. Levy – Av. Amazonas, 718; Daiara Tukano (São Paulo-SP) Ed. Almeida – Rua São Paulo, 249; Diego Mouro (São Bernardo do Campo-SP)





Instalação: Viaduto Santa Tereza – Hipercentro de BH; Jaider Esbell (Boa Vista-RR)