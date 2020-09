Avó candidata não vai ter apoio do neto, deputado federal em Minas

Franco e a avó Teresinha durante comemoração de família (foto: Divulgação) deputado federal Franco Cartafina (PP) não vai apoiar a campanha de sua avó, a ex-vereadora Terezinha Cartafina (PSDB), que vai concorrer como vice-prefeita de Uberaba, ao lado do candidato a prefeito Tony Carlos (PTB). Franco Cartafina decidiu apoiar outro candidato a prefeito da cidade, o ex-deputado estadual, Heli Andrade (PSL). Franco Cartafina (PP) não vai apoiar a campanha de sua, a ex-vereadoraCartafina (PSDB), que vai concorrer comode, ao lado do candidato a prefeito(PTB).decidiu apoiar outro candidato a prefeito da cidade, o ex-deputado estadual,(PSL).

19:23 - 10/09/2020 Governo de Minas libera Uberaba e região para avançar na onda verde Por meio de nota, Franco Cartafina, que é coordenador da campanha de Heli Andrade, disse: “Em respeito aos meus eleitores, familiares e amigos, e para não pairar dúvidas sobre a verdade dos fatos, venho me manifestar sobre a decisão de minha avó Teresinha Cartafina, em integrar a chapa como candidata a vice-prefeita pelo PSDB. Meu entendimento é de que suas vontades e suas escolhas são soberanas. Agora seguiremos caminhos opostos, mas permanecerei ao lado do que considero melhor para Uberaba e para e nossa população. Continuarei retribuindo a confiança de todos, trabalhando para nossa cidade, defendendo a ética na política e combatendo as inverdades daqueles que continuadamente insistam na conduta desleal”.

Por telefone, o presidente do PSDB de Uberaba, Tiago Tiveron, disse à reportagem do Estado de Minas que a decisão do partido é de que, por enquanto, Teresinha Cartafina não vai se pronunciar sobre o fato (o apoio do neto à candidatura de Heli Andrade). “A previsão é que no próximo sábado iremos divulgar uma nota”, comentou.