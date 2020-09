Moradores protestam contra corte de árvores em Governador Valadares

O corte das árvores começou neste ponto da Avenida Engenheiro Roberto Lassance, na Vila Isa (foto: Tim Filho)

O corte de árvores na Avenida Engenheiro Roberto Lassance, no Bairro Vila Isa, em Governador Valadares, é o assunto do momento nas redes sociais entre os internautas da cidade. A maioria reclama do corte e faz duras críticas à prefeitura, acusando os gestores de praticarem crime ambiental. Alegam que a cidade registra altas temperaturas e a sombra das árvores ameniza o calor. Há quem defenda, mas a maioria condena a medida. Muitas fotos são postadas nas redes sociais, mostrando o antes e o depois da avenida.









Antes do corte das árvores, esse era o cenário na Avenida Engenheiro Roberto Lassance (foto: Google Street View) Zé Altino, como é conhecido, esteve na avenida onde aconteceram os cortes. “Homem que não tem fé, não gosta de criança, não gosta de cachorro e não gosta de árvores é melhor a gente se afastar dele”, disse, desolado. Ele afirmou que não vai desistir de continuar lutando por uma cidade verde.





Mas não foi só o corte das árvores que gerou insatisfações. O canteiro central da avenida avançou sobre uma passagem para a Rua Bezerra de Araújo e agora obriga os motoristas a irem até a Avenida Ibituruna para fazer o retorno. Um borracheiro que fica bem próximo da esquina da Rua Bezerra de Araújo com a Avenida Roberto Lassance parecia estar insatisfeito com tudo. Ele não quis se identificar. “Pra que falar meu nome? Isso não muda nada. A prefeitura faz o que ela quiser. Quem sou eu pra impedir? Se nem os grandes que reclamaram foram ouvidos, imagine eu, um simples borracheiro”, disse, indignado.





Caminhoneiro não gosta de fazer muitas manobras", disse, preocupado com o acesso dos caminhões ao seu comércio. Disse que reclamou com a prefeitura e foi muito bem atendido. "Disseram que iam tocar a obra, avaliar possíveis problemas e resolver mais adiante", disse. Maury Coelho de Paula é um dos grandes a quem o borracheiro fez referência. Ele é dono de uma grande loja de pneus para caminhões na Rua Bezerra de Araújo. Disse que a extensão do canteiro fechando a entrada para a rua onde está a sua loja vai obrigar os caminhões a fazerem várias manobras no fim da rua. "não gosta de fazer muitas manobras", disse, preocupado com o acesso dos caminhões ao seu comércio. Disse que reclamou com a prefeitura e foi muito bem atendido. "Disseram que iam tocar a obra, avaliar possíveis problemas e resolver mais adiante", disse.





Área de lazer





O projeto da prefeitura para a avenida que teve as árvores cortadas é arrojado e prevê pista de corrida e caminhada (foto: Reprodução/Prefeitura GV) ciclofaixa, espaço pra caminhadas e outras melhorias. “Em princípio, esse seria um projeto sem corte de árvores, mas como notamos que muitas estavam em situação de risco, com tempo de vida comprometido e até prejudicando outras árvores ao redor, tivemos que optar pela mudança dessa vegetação para conseguirmos recuperar o paisagismo da avenida”, informou prefeitura em nota. Sobre o corte das árvores e intervenções na Avenida Engenheiro Roberto Lassance, a prefeitura explicou que está executando um projeto de revitalizaçãono local, cujo objetivo é criar para os moradores uma área de lazer,, espaço prae outras melhorias. “Em princípio, esse seria um projeto sem corte de árvores, mas como notamos que muitas estavam em situação de risco, com tempo de vida comprometido e até prejudicando outras árvores ao redor, tivemos que optar pela mudança dessa vegetação para conseguirmos recuperar o paisagismo da avenida”, informou prefeitura em nota.





A prefeitura também informou que as equipes que trabalham na obra vão substituir as árvores doentes por novas mudas, com tamanho entre 2 e 3 metros de altura na fase adulta, criando espaços verdes de diferentes espécies e cores variadas. A nota informa que “vai ficar bonito, assim que a obra terminar, a população vai poder conferir isso de perto”.