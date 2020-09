Centro de Especialidades Médicas retoma atividades em Contagem

Metade das vagas para consultas estão disponíveis. A medida é para evitar aglomeração no centro médico (foto: PMC/Divulgação)

Com a taxa de ocupação dos leitos para COVID-19 em queda, a Secretaria Municipal de Saúde de Contagem, na Grande BH, resolveu retomar os atendimentos do Centro de Consultas Especializadas Ressaca (CCE), que estava com atividades suspensas desde março.





O índice de ocupação dos leitos de UTI próprio para tratamento de pacientes graves com o novo coronavírus está em 65%, segundo informação divulgada nesta terça-feira (15) pelo órgão municipal. Um mês atrás, a taxa estava em 83%.









A queda nas internações motivou a reabertura do CCE, que é considerado a porta de entrada das unidades básicas de saúde na cidade. No entanto, as atividades voltam com 50% da capacidade, a fim de evitar aglomeração no posto de atendimento.





“Foram adotados todos os protocolos municipais, notas técnicas, orientações de controle para evitar a contaminação e disseminação da COVID-19 nas unidades de saúde; aferição da temperatura corporal na porta de entrada do CCE, distribuição de EPIs; uso de álcool a 70% em toda a unidade, redimensionamento dos espaços com demarcação das longarinas para a espera dos pacientes”, garantiu a subsecretária municipal de Saúde, Kênia Carvalho.





O atendimento dos pacientes é feito de acordo com agendamento pela Central de Regulação municipal, respeitando as prioridades avaliadas previamente pela equipe médica reguladora. Além dos agendamentos, as consultas vão obedecer aos critérios clínicos de prioridades dos usuários como forma de impedir as aglomerações.





As especialidades que retornaram às atividades no CCE foram: Dermatologia, Gastroenterologia, Geriatria, Cirurgia Plástica, Cirurgia Geral (ambulatorial), Proctologia e Mastologia. A Neurologia não retornará ainda devido ao fato de a profissional ser enquadrada no grupo de risco e, por isso, estar impedida de trabalhar.





O CCE Ressaca está localizado na Rua Rodrigues da Cunha, 480, no Bairro São Joaquim, em Contagem. Os atendimentos presenciais ocorrem de segunda a sexta-feira, das 7h às 17 horas.

COVID-19 em Contagem

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nessa segunda-feira (14), Contagem possui 8.355 casos confirmados da doença.



A cidade também tem 321 óbitos em decorrência da COVID-19. Já foram notificados pouco mais de 58 mil casos da doença.