Redemoinho de fogo se forma em incêndio na divisa de Minas com Goiás; veja vídeo

Imagens impressionantes: teve até redemoinho de fogo em Minas neste fim de semana. Confira os detalhes do ocorrido em https://t.co/2PoTHsJ2Ka



Vídeo: reprodução/Corpo de Bombeiros. pic.twitter.com/NQ48NfMMs3 — Estado de Minas (@em_com) September 13, 2020

O mês de setembro está marcado pelos incêndios em Minas Gerais e outras partes do Brasil. Nesse sábado (12), em Limeira do Oeste, no Triângulo Mineiro, um redemoinho de fogo se formou em uma ocorrência de grandes proporções.

Bombeiros de Iturama, também no Triângulo Mineiro,o ocorrido. As chamas queimaram boa parte de uma pastagem e de um canavial próximos à Usina Vale do Pontal, que produz bioeletricidade a partir da cana-de-açúcar.

Muita fumaça se formou durante a ocorrência na divisa entre Minas e São Paulo (foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Segundo os bombeiros, cerca de 60 brigadistas da usina e 20 caminhões-pipa participaram da operação. A equipe levou três horas para apagar o fogo.

A principal dificuldade era o tempo seco e o vento, de acordo com a corporação. Cerca de 1 mil hectares de vegetação foram destruídos.

A usina pertence à Companhia Mineira de Açúcar e Álcool (CMAA), criada em 2006.

Setembro em chamas

Historicamente, a maior média de incêndios em Minas Gerais é computada no mês de setembro, conforme dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Neste ano, já foram registrados 1.670 focos até esse sábado só em setembro, 139 por dia em média no período. A mediana dos últimos anos para o mês é de 110/dia.